«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Больше, чем кино

Третий фильм датского режиссёра Йоакима Триера был представлен на «Каннском кинофестивале» ещё в 2015 году, однако до российского проката он добирался долго и мучительно. Сценариями к будущим картинам дальний родственник другого известного постановщика предпочитает заниматься самостоятельно, что коснулось и его нового творения. Сюжет расскажет о том, как переживают трагичную гибель военного фотографа Изабель Рид её муж и двое сыновей. Прошло уже три года, но в отношениях членов семьи до сих пор не нашлось места для взаимопонимания. Каждый из героев словно разрывается изнутри, но не даёт чувствам выйти наружу.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Триер проливает свет не только на природу семейных ценностей и борьбу человека с горем, он также при помощи языка кино показывает, что такое быть одиноким, поднимает вопросы реализации себя в жизни и обществе и устанавливает цену правды для человека. «Громче, чем бомбы» по мере повествования заставляют услышать оглушающие и пугающие мысли в голове, которые постепенно превращаются в целительную тишину. Сам фильм, несмотря на название, отличается некой приглушённостью, в которую вместе с тем заложен мощный взрыв чувств и эмоций. Он оказывает невероятное воздействие на всех, к кому прикасается, и проникает очень глубоко в подсознание.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Одиночество может проявляться в каждом по-разному. Отец семейства в исполнении потрясающего Гэбриела Бирна испытывал его ещё до смерти жены, так как большую часть времени её не было рядом, а, оказавшись дома, она была замкнута внутри себя. Примечательно, что у детей отношения с матерью были более тёплыми, чем с отцом, но ведь именно он оставил карьеру актёра ради семьи, хотя и ссылается, что сделал это из-за слишком красивой внешности. А Изабель дома бывала редко, и тем не менее вызывала у сыновей гораздо больше тёплых чувств. Старший сын Джона внешне кажется совсем не одиноким. У него есть молодая жена, и только что родился ребёнок. Однако он не может отдаться этой новой жизни и забыть прошлое, поэтому закрывается в себе. А вот на младшего Конрада достаточно лишь посмотреть один раз, чтобы понять, насколько сильно он погружён в своё одиночество. Он не общается со сверстниками, проводит дни в компьютерных играх и отказывается заговорить с отцом. Все они скрывают что-то друг от друга и подрывают себя изнутри переживанием собственных проблем. Но больше всего взрывов гремит именно в голове у Изабель, душа которой искалечена в тех ужасных местах, где ей приходилось работать. Она также сожалеет о том, что не смогла стать такой матерью, которая была бы необходима детям. Поэтому она ищет способ обрести тишину и покой, всё больше погружаясь в депрессию.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Повествование здесь нелинейное, разбросанное, что напоминает осколки, которые зрителям предстоит собрать воедино и, возможно, увидеть в них себя. У каждого из нас есть то, о чём мы никому не расскажем, с чем мы будем бороться самостоятельно, как это делают главные герои. Триер также показывает, как по-разному люди переживают удары судьбы, в этом случае смерть близкого человека. Отец пытается изо всех сил наладить контакт с сыновьями и найти успокоение в новом романе. Ему необходимы другие, чтобы справиться с болью, которую он не в состоянии преодолеть самостоятельно. Джона, он же Джесси Айзенберг, находит утешение в реализации, добиваясь успеха в карьере и формируя собственную семью. На него утрата действует словно бомба замедленного действия. У Джоны есть шанс отвлечься, но рано или поздно взрыв всё равно прогремит. Конрад погружается в свой тайный мир, где есть место только для него одного. При этом на его примере мы видим, как сильно отличается представления о ком-то от истины. Особенно хорошо это подчёркивается в сценах слежки за ним отцом. Одни и те же события показаны разными глазами, и это замечательный режиссёрский ход.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

«Громче, чем бомбы» – образец истинного кинематографа. Несмотря на то что фильм фестивальный, а большинство зрителей, услышав это слово, настраиваются на тяжёлую драму с непонятными метафорами, он смотрится легко и вызывает желание полностью в него погрузиться. Здесь есть все элементы качественного кино: великолепная режиссёрская работа, блестящая актёрская игра, множество важных вопросов, на которые автор с изящной простотой даёт ответы, а также ярких и полностью раскрытых персонажей. Бюджет явно отразился на его визуальной части, и некоторые сцены уже сейчас можно назвать культовыми. Крупные планы рассказывают о личностях героев больше, чем это могут сделать слова, что касается, впрочем, и операторской работы. А в этом и заключается вся суть хорошего фильма, когда рассказчик, не прибегая к помощи разговоров, может показать внутренние переживания человека и сделать это доступным каждому. При этом диалоги здесь тоже написаны великолепно, они действительно взяты из реальности. А приём закадрового чтения позволяет проникнуть в образный мир персонажей, увидеть все те ассоциации, которые слова вызывают у людей.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

В заключение, очень хочется отметить актёров, каждый из которых достоин аплодисментов. Во-первых, Джесси Айзенберг появляется в немного новом для себя образе. Он имеет некое родство с его персонажем в фильме Ноа Баумбаха «Кальмар и Кит», но предстаёт более зрелым как в личностном, так и в актёрском плане. И приятно, что он тут максимально лишён своих вечных внешних проявлений неврозов. Во-вторых, стоит отметить юного Девина Друида, который, несомненно, выделяется на фоне других и по мере фильма демонстрирует всё больше своих граней. В-третьих, Гэбриэл Бирн своей игрой вызывает сильнейшее сочувствие, мы видим всю его внутреннюю бурю, на которую надета маска непроницаемого спокойствия. Ну а про Изабель Юппер и говорить не стоит, она просто жемчужина любой картины, в которой появляется. Состав вышел поистине международным, а кино идеальным, поэтому не бойтесь смотреть такие фильмы, напротив, стремитесь к этому, ведь «Громче, чем бомбы» порадует как зрителя искушённого, так и простого.

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Громче, чем бомбы»

Трошина Олеся