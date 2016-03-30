Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

30 марта 2016 00:00
«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Больше, чем кино

Третий фильм датского режиссёра Йоакима Триера был представлен на «Каннском кинофестивале» ещё в 2015 году, однако до российского проката он добирался долго и мучительно. Сценариями к будущим картинам дальний родственник другого известного постановщика предпочитает заниматься самостоятельно, что коснулось и его нового творения. Сюжет расскажет о том, как переживают трагичную гибель военного фотографа Изабель Рид её муж и двое сыновей. Прошло уже три года, но в отношениях членов семьи до сих пор не нашлось места для взаимопонимания. Каждый из героев словно разрывается изнутри, но не даёт чувствам выйти наружу.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Триер проливает свет не только на природу семейных ценностей и борьбу человека с горем, он также при помощи языка кино показывает, что такое быть одиноким, поднимает вопросы реализации себя в жизни и обществе и устанавливает цену правды для человека. «Громче, чем бомбы» по мере повествования заставляют услышать оглушающие и пугающие мысли в голове, которые постепенно превращаются в целительную тишину. Сам фильм, несмотря на название, отличается некой приглушённостью, в которую вместе с тем заложен мощный взрыв чувств и эмоций. Он оказывает невероятное воздействие на всех, к кому прикасается, и проникает очень глубоко в подсознание.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Одиночество может проявляться в каждом по-разному. Отец семейства в исполнении потрясающего Гэбриела Бирна испытывал его ещё до смерти жены, так как большую часть времени её не было рядом, а, оказавшись дома, она была замкнута внутри себя. Примечательно, что у детей отношения с матерью были более тёплыми, чем с отцом, но ведь именно он оставил карьеру актёра ради семьи, хотя и ссылается, что сделал это из-за слишком красивой внешности. А Изабель дома бывала редко, и тем не менее вызывала у сыновей гораздо больше тёплых чувств. Старший сын Джона внешне кажется совсем не одиноким. У него есть молодая жена, и только что родился ребёнок. Однако он не может отдаться этой новой жизни и забыть прошлое, поэтому закрывается в себе. А вот на младшего Конрада достаточно лишь посмотреть один раз, чтобы понять, насколько сильно он погружён в своё одиночество. Он не общается со сверстниками, проводит дни в компьютерных играх и отказывается заговорить с отцом. Все они скрывают что-то друг от друга и подрывают себя изнутри переживанием собственных проблем. Но больше всего взрывов гремит именно в голове у Изабель, душа которой искалечена в тех ужасных местах, где ей приходилось работать. Она также сожалеет о том, что не смогла стать такой матерью, которая была бы необходима детям. Поэтому она ищет способ обрести тишину и покой, всё больше погружаясь в депрессию.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

Повествование здесь нелинейное, разбросанное, что напоминает осколки, которые зрителям предстоит собрать воедино и, возможно, увидеть в них себя. У каждого из нас есть то, о чём мы никому не расскажем, с чем мы будем бороться самостоятельно, как это делают главные герои. Триер также показывает, как по-разному люди переживают удары судьбы, в этом случае смерть близкого человека. Отец пытается изо всех сил наладить контакт с сыновьями и найти успокоение в новом романе. Ему необходимы другие, чтобы справиться с болью, которую он не в состоянии преодолеть самостоятельно. Джона, он же Джесси Айзенберг, находит утешение в реализации, добиваясь успеха в карьере и формируя собственную семью. На него утрата действует словно бомба замедленного действия. У Джоны есть шанс отвлечься, но рано или поздно взрыв всё равно прогремит. Конрад погружается в свой тайный мир, где есть место только для него одного. При этом на его примере мы видим, как сильно отличается представления о ком-то от истины. Особенно хорошо это подчёркивается в сценах слежки за ним отцом. Одни и те же события показаны разными глазами, и это замечательный режиссёрский ход.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

«Громче, чем бомбы» – образец истинного кинематографа. Несмотря на то что фильм фестивальный, а большинство зрителей, услышав это слово, настраиваются на тяжёлую драму с непонятными метафорами, он смотрится легко и вызывает желание полностью в него погрузиться. Здесь есть все элементы качественного кино: великолепная режиссёрская работа, блестящая актёрская игра, множество важных вопросов, на которые автор с изящной простотой даёт ответы, а также ярких и полностью раскрытых персонажей. Бюджет явно отразился на его визуальной части, и некоторые сцены уже сейчас можно назвать культовыми. Крупные планы рассказывают о личностях героев больше, чем это могут сделать слова, что касается, впрочем, и операторской работы. А в этом и заключается вся суть хорошего фильма, когда рассказчик, не прибегая к помощи разговоров, может показать внутренние переживания человека и сделать это доступным каждому. При этом диалоги здесь тоже написаны великолепно, они действительно взяты из реальности. А приём закадрового чтения позволяет проникнуть в образный мир персонажей, увидеть все те ассоциации, которые слова вызывают у людей.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

В заключение, очень хочется отметить актёров, каждый из которых достоин аплодисментов. Во-первых, Джесси Айзенберг появляется в немного новом для себя образе. Он имеет некое родство с его персонажем в фильме Ноа Баумбаха «Кальмар и Кит», но предстаёт более зрелым как в личностном, так и в актёрском плане. И приятно, что он тут максимально лишён своих вечных внешних проявлений неврозов. Во-вторых, стоит отметить юного Девина Друида, который, несомненно, выделяется на фоне других и по мере фильма демонстрирует всё больше своих граней. В-третьих, Гэбриэл Бирн своей игрой вызывает сильнейшее сочувствие, мы видим всю его внутреннюю бурю, на которую надета маска непроницаемого спокойствия. Ну а про Изабель Юппер и говорить не стоит, она просто жемчужина любой картины, в которой появляется. Состав вышел поистине международным, а кино идеальным, поэтому не бойтесь смотреть такие фильмы, напротив, стремитесь к этому, ведь «Громче, чем бомбы» порадует как зрителя искушённого, так и простого.

«Громче, чем бомбы»: Рецензия Киноафиши

Кадр из фильма «Громче, чем бомбы»

В прокате с 7 апреля 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Громче, чем бомбы»

Трошина Олеся

Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»