Си-бемоль-кокос
– Элай Смит - гениальный пианист. Но вместо вступительных экзаменов в престижное музыкальное училище его беспокоят совсем другие проблемы - ему нужно устроить маму в клинику для наркозависимых. Врач объясняет Элаю, что самый быстрый и надежный способ оказаться в лечебном заведении - явиться сюда "под кайфом". Элай отправляется с мамой на поиски дозы, которую берутся раздобыть два чернокожих брата со связями в тайском ресторане… Хозяин ресторанчика неожиданно проявляет живейший интерес к маме Элая в то время как самому парню надо во что бы то ни стало успеть на последний тур экзамена… Так начинается безбашенное приключение в поисках никому ненужного кайфа…
