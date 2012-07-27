Меню
Си-бемоль-кокос - трейлер
Киноафиша Трейлеры Си-бемоль-кокос. Трейлер

Си-бемоль-кокос. Трейлер

Дата публикации: 27 июля 2012
Си-бемоль-кокос – Элай Смит - гениальный пианист. Но вместо вступительных экзаменов в престижное музыкальное училище его беспокоят совсем другие проблемы - ему нужно устроить маму в клинику для наркозависимых. Врач объясняет Элаю, что самый быстрый и надежный способ оказаться в лечебном заведении - явиться сюда "под кайфом". Элай отправляется с мамой на поиски дозы, которую берутся раздобыть два чернокожих брата со связями в тайском ресторане… Хозяин ресторанчика неожиданно проявляет живейший интерес к маме Элая в то время как самому парню надо во что бы то ни стало успеть на последний тур экзамена… Так начинается безбашенное приключение в поисках никому ненужного кайфа…
6.2 Си-бемоль-кокос
Си-бемоль-кокос комедия, 2012, США
