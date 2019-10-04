«Операция "Колибри"»: Рецензия Киноафиши

Двоюродные братья Винсент и Антон Залески, выходцы из семьи советских иммигрантов, работают в компании, которая занимается высокочастотным трейдингом. Залог успеха здесь – скорость. Ну и эффективные алгоритмы, конечно. Возглавляет фирму суровая латиноамериканка Ева Торрес (Сальма Хайек), которая нанимает только самых лучших и потому процветает. Однако Винсент (Джесси Айзенберг) больше не желает работать на начальницу. Он находит инвестора под собственный проект – прокладку оптоволоконного кабеля от Канзасской товарной биржи к Нью-Йоркской. Это позволит ему получать котировки всего за 16 миллисекунд, что на долю мгновения быстрее, чем у конкурентов.

Винсент в проекте отвечает за финансы и технические работы. Информационным обеспечением занимается Антон (Александр Скарсгард), гениальный программист. Это он в одной из сцен объясняет случайной собеседнице, что 16 миллисекунд равны взмаху крыла колибри (отсюда и название фильма). Но пока братья мечтают о миллионах, Ева Торрес не сидит сложа руки. Она берется за разработку другого стартапа, который преследует те же цели – ускорить передачу информации. Кроме того, у Винсента и Антона быстро возникают проблемы. Их кабель должен пройти по идеальной прямой линии, а значит, на каждом участке надо договариваться с собственниками земли.

Прокладка кабеля – не самое кинематографичное занятие, поэтому создается полное ощущение, что сюжет фильма основан на реальных событиях. Это подтверждает и блеск в глазах Джесси Айзенберга, который ведет себя так, будто снова изобретает Фейсбук, как в «Социальной сети» Дэвида Финчера. Первые сомнения закрадываются в тот момент, когда зритель попадает к родственникам героев. Быт выходцев из Советского Союза воссоздан небрежно даже для американского фильма. Реальностью тут и не пахнет.

На самом деле «Операция «Колибри» от начала до конца - выдумка режиссера Кима Нгуйена. Однако он настолько тщательно пытается это замаскировать, что вместо человеческой истории в какой-то момент начинает рассказывать историю кабеля: в кадре регулярно что-то копают и бурят. Это отражается и на других визуальных образах. Когда один из героев попадает в больницу, в рот ему многозначительно ползет трубка для фиброгастроскопии. Тоже, между прочим, оптоволоконная.

Актеры при этом выкладываются так, будто играют в первоклассном финансовом триллере. Айзенберг привычно хорош в роли болтливого ботаника, Хайек, которой сценарий не предлагает ничего выдающегося, строит весь образ на многозначительных взглядах через модные очки. Лучше всех выступает Скарсгард, убедительно перевоплощающийся в сутулого лысоватого нерда – кто бы мог подумать, что он на такое способен. Его безумный танец под Beastie Boys – лучший эпизод фильма (жаль, что у создателей «Операции «Колибри» не хватило терпения, и они раскрыли этот козырь еще в трейлере).

Чем дальше скользит пресловутый кабель, тем быстрее фильм теряет свой запал. Симпатии режиссера вовсе не на стороне героев, прорубающих путь к американской мечте. Ему гораздо ближе противостоящие им амиши - религиозные консерваторы, которые считают, что миру совершенно не нужно никуда ускоряться. Разъедающий общество капитализм в «Операции «Колибри» прямо сравнивается с раковой опухолью, медленно убивающей человеческое тело, а главными ценностями открыто провозглашаются дружба, любовь и семья. Спорить тут не с чем, но и учиться нечему. Уж лучше бы Нгуйен и дальше продолжал разговор про кабели. Он у него получается куда увлекательнее, чем рассказ о людях.

Ксения Реутова