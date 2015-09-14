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Конец тура - трейлер
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Конец тура. Трейлер

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Дата публикации: 14 сентября 2015
Конец тура – Вскоре после публикации романа «Бесконечная шутка» (позднее вошедшим в список ста лучших романов XX века по мнению Time) писатель Дэвид Фостер Уоллес отправляется в поездку с журналистом Rolling Stones Дэвидом Липски, готовящем о нем статью. За пять дней между ними возникла некая доверительная связь, позволившая каждому из них поделиться своими сокровенными мыслями и желаниями. Так или иначе, интервью никогда не было опубликовано — аудиокассеты отправились в шкаф Липски, а сами герои так больше и не встретились.
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