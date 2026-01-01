Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Джесси Айзенберг
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Награды и номинации Джесси Айзенберга
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Награды и номинации Джесси Айзенберга
Оскар 2025
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2022
Золотая камера
Номинант
Золотой глобус 2025
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Best Screenplay, Motion Picture
Номинант
Best Performance by a Male Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA 2010
Восходящая звезда
Номинант
Золотая малина 2017
Худшая мужская роль второго плана
Победитель
MTV Movie Awards 2011
Best Line from a Movie
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Best Scared-As-S**t Performance
Номинант
Сандэнс 2024
Драматический фильм США
Победитель
Драматургия
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
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