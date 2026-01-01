Пара капель на рулон туалетной бумаги – и в санузле пахнет как в дорогом отеле: экономлю на освежителях

Осенью закупаю 9-процентный уксус литрами — и на даче до следующего сезона царит идеальный порядок

Хозяйки зря часами трут унитаз: эксперт назвал способ убрать старый налёт и мочевой камень за пару подходов

Автор «Бумера» снял сериал про 90-е «для тех, кого от “Бригады” уже тошнит»: 4 серии посмотрел залпом — пока претензия лишь одна

Над скалой висели трое: наш ответ дорамам с Эйдельштейном добрался до Кореи и внезапно стал хитом

После «Настоящего детектива» и боевиков МакКонахи вернулся к корням: спустя 23 года снимется в продолжении культового ромкома

«Поздравляю тебя, Шарик! С тестом ты справился! Или нет?» — вспоминаем самые меткие фразы советской анимации

«Мерз я где-то, плыл за моря. Тест прошел — все было не зря»: угадаете 5 фильмов СССР по морскому кадру?

«И таааак сойдет»: «Вовку в Тридевятом» продолжили спустя 56 лет — на Кинопоиске 7.1, но в отзывах сплошная ругань

В Collider выбрали 10 величайших аниме XXI века: любое можно включать сегодня, но только в №1 ищут изощренного маньяка