Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Си-бемоль-кокос
6.2
Си-бемоль-кокос - Трейлер
Киноафиша Фильмы Си-бемоль-кокос
6.2

Си-бемоль-кокос

, 2012
Why Stop Now
США / комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Си-бемоль-кокос
6.2
Си-бемоль-кокос - Трейлер
Си-бемоль-кокос  Трейлер

О фильме

Элай Смит - гениальный пианист. Но вместо вступительных экзаменов в престижное музыкальное училище его беспокоят совсем другие проблемы - ему нужно устроить маму в клинику для наркозависимых. Врач объясняет Элаю, что самый быстрый и надежный способ оказаться в лечебном заведении - явиться сюда "под кайфом". Элай отправляется с мамой на поиски дозы, которую берутся раздобыть два чернокожих брата со связями в тайском ресторане… Хозяин ресторанчика неожиданно проявляет живейший интерес к маме Элая в то время как самому парню надо во что бы то ни стало успеть на последний тур экзамена… Так начинается безбашенное приключение в поисках никому ненужного кайфа…

В ролях

Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Eli Bloom
Мелисса Лео
Мелисса Лео
Penny Bloom
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Sprinkles
Исайя Уитлок мл.
Исайя Уитлок мл.
Black
Сара Рамос
Chloe
Эмма Рэйн Лайл
Nicole Bloom
Стефани Марч
Стефани Марч
Trish
Таня Райт
Пол Калдерон
Eduardo
Нил Хафф
Нил Хафф
Dave Epstein
Джейс Барток
Nurse Mike
Режиссер Фил Дорлинг, Рон Нисуонер
Сценарист Фил Дорлинг, Рон Нисуонер
Композитор Spencer David Hutchings
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 27 января 2012
Дата выхода
27 января 2012 Россия Другое кино 16+
27 января 2012 Казахстан
17 августа 2012 США
27 января 2012 Украина
MPAA R
Сборы в мире $2 432
Производство BCDF Pictures, Armian Pictures
Другие названия
Why Stop Now?, Dlaczego właśnie teraz?, Kako naprej?, Por Que Parar Agora?, Predisposed, Thần Đồng Piano, Why Stop Now - Auf Umwegen in den Entzug, Си-бемоль-кокос, Сі-бемол-кокос, ファンキーランド, 無止盡冒險王, Предрасположенность

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Си-бемоль-кокос - Трейлер
Си-бемоль-кокос Трейлер
Си-бемоль-кокос - Ролик о создании
Си-бемоль-кокос Ролик о создании
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Си-бемоль-кокос

Он гораздо популярнее тебя
Он гораздо популярнее тебя комедия
2013, США
4.0
Римские приключения
Римские приключения комедия
2012, США / Италия / Испания
6.0
Бесплатные образцы
Бесплатные образцы драма, комедия
2012, США
5.0
Успеть за 30 минут
Успеть за 30 минут комедия, приключения
2011, США
6.0
Ультраамериканцы
Ультраамериканцы комедия, боевик
2015, США
6.0
Хватай и беги
Хватай и беги ужасы, комедия
2016, США
5.0
Хотел бы я быть здесь
Хотел бы я быть здесь комедия, драма
2014, США
7.0
Добро пожаловать в Капкан
Добро пожаловать в Капкан криминал, боевик, триллер
2013, Великобритания / США
6.0
Двойник
Двойник драма, триллер
2013, Великобритания
6.0
Крут как я
Крут как я драма, комедия
2013, США
5.0
Сестра твоей сестры
Сестра твоей сестры комедия, драма
2012, США
7.0
Святые роллеры
Святые роллеры драма, криминал
2010, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Белые носки летом больше не стираю: кладу их в микроволновку на 30 секунд - снежная белизна без порошка обеспечена
Не называйте себя умным, пока не пройдёте этот тест: 98% людей не находят ошибку на картинке даже за 2 часа
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
«Ты в зоопарке был? Тест проходил?»: на 5/5 вопросов о творчестве Данелии ответить сложнее, чем завести вертолет в «Мимино»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Создателям уже по барабану»: «Ментовские войны» должны были закончиться еще в 2008 году — Шилов стал омерзителен Устюгову
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
Этот тест проходят лишь внимательные любители кино СССР: вспомните 6 фильмов по кадру с милиционером
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше