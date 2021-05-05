«Сопротивление»: Рецензия Киноафиши

Большинство людей, если и слышали имя Марселя Марсо, то наверняка знакомы с ним как с французским мимом, который стал всемирно известным благодаря своему образу клоуна Бипа. И, вероятно, мало кто на самом деле знает об его активной деятельности во французском Сопротивлении времен Второй мировой войны, когда он вместе с группой добровольцев спас несколько тысяч еврейских детей, оставшихся без родителей. Именно этот период истории берет режиссер Хонатан Якубович для того, чтобы подарить нам нетривиальный взгляд на войну.

Перед нами юный Марсель, который не намерен идти по стопам отца и становиться мясником, а хочет быть актером и проводить свободное время за рисованием. Тем временем несколько человек вместе с братом героя организуют спасательную операцию по перевозке еврейских сирот в более безопасные места. Вскоре Марсель вступает в отряд Сопротивления и готовится выполнить поистине опасную миссию – переправить детей из оккупированной Франции в горы Швейцарии.

Сопротивление

После стольких фильмов на военную тематику предсказуемо возникает вопрос: а что нового может показать еще одна картина о трагической главе в истории? Однако ответ вырисовывается практически с первой же сцены. Часть всей истории мы так или иначе видим глазами детей: например, с первых кадров зрители вместе с маленькой Элизабет становятся свидетелями жестокого преступления нацистов против ее родителей. И, несмотря на то, что главными героями являются, конечно, взрослые, именно дети занимают центральное место в фильме. Если в «Кролике Джоджо» Вайтити все строилось вокруг детского воображения и идеализированного восприятия войны ребенком, то здесь еврейские сироты лишены не то чтобы фантазии, а детства в целом. Они, брошенные на произвол судьбы, отдают свои жизни в руки тем, кто рискует собой ради будущего этих невинных детей.

Очаровательный и немного неуклюжий мим в исполнении Джесси Айзенберга практически мгновенно понимает, что его страсть к пантомиме может заставить ребят чувствовать себя более комфортно в устрашающих ситуациях. Герой наслаждается той радостью, которую приносят его выступления, словно его таланты наконец нашли свое применение и идеального зрителя. Постепенно игра Марселя начинает приобретать глубинный смысл, в котором как раз и кроется одна из идей ленты. Незатейливые шутки, забавляющие детей, превращаются в настоящие методы выживания. И дело не только в технике слияния с окружающей средой, а также в удивительной способности юмора сохранять жажду жизни. Именно смех дает возможность чересчур юным героям справиться с теми невзгодами, которые выпали на их долю.

Сопротивление

Впрочем, одним из достоинств работы Якубовича является то, что она не держится на одном лишь Айзенберге и его пародий на Чаплина. Второстепенные персонажи задают дополнительное напряжение фильму. Стоит отметить хотя бы Клауса Барби, который одним лишь своим появлением значительно повышает мрачный тон повествования, заставляя вжаться в кресло и напомнить себе, что это всего лишь фильм. Однако самое страшное в том, что Барби – действительно существовавший нацист, более известный как Лионский мясник, который был осужден за свои преступления лишь в 1987 году, и от этих вселяющих ужас фактов устойчивого кресла уже может быть недостаточно. Если бы «Сопротивление» зациклилось только на личности Марсо, история рисковала бы застрять в одной точке. Вместо этого режиссер использует мима скорее как одного персонажа из многих, чтобы продемонстрировать зло как таковое и напомнить о травматическом прошлом Европы.

Несмотря на то, что повествование касается непосредственно детей, изображение безжалостного насилия и сцен пыток делает фильм подходящим для просмотра сугубо взрослой аудиторией. И в конечном итоге лента Якубовича может прийтись по душе не только поклонникам исторических картин о войне, но также любителям напряженного сюжета в духе настоящего триллера.