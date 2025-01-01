Меню
Марк Уолберг
Награды
Награды и номинации Марка Уолберга
Mark Wahlberg
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Марка Уолберга
Оскар 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 2007
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2007
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Outstanding Unstructured Reality Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best International
Победитель
Best International
Победитель
Золотая малина 2023
Премия за восстановление репутации
Номинант
Золотая малина 2022
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2009
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2014
MTV Generation Award
Победитель
MTV Generation Award
Победитель
MTV Movie Awards 2013
Best On-Screen Duo
Победитель
Лучший бой
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2007
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1998
Best Dance Sequence
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1998
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
