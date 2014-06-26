«Трансформеры: Эпоха истребления»: Рецензия Киноафиши

Сменив полувменяемого Шайа Лабафа, любителя прятать голову в пакет, на душевного Марка Уолберга, чьи мускулы растут от фильма к фильму с угрожающей быстротой, Майкл Бэй приготовил четвертую серию трансформаторного аттракциона – такую же лихую и чумовую, как и первые три. По поводу чего, собственно, сам же и высказался устами одного из персонажей в начале картины: «Фильмы в наше время – сплошная фигня: сиквелы, ремейки и тому подобное». И тут же наглядно продемонстрировал сказанное, срифмовав три последовательно идущих эпизода (инопланетяне сжигают динозавров 65 миллионов лет назад; технолог в оранжевой дворницкой куртке идет по Арктике; посреди Техаса стоит плакат с надписью «Remember Chicago: Report Alien Activity»), а затем – кадр с потными подмышками уолберговского героя и кадр, где камера смотрит меж ног его дочери, облаченных в почти равные своему отсутствию шортики. Недаром один из автоботов, распиливаемый на металлолом, риторически восклицает: «Люди, да что с вами такое?»…

В сущности, весь этот робокапустник посвящен двум темам: тирании отца, который не разрешает дочери встречаться с парнями, и шуткам про Техас. Во втором случае высмеиваются патриархальность («Да ты что, нельзя владеть кем-либо. Эти времена давно прошли, даже в Техасе») и патриотизм (в частности, идея о том, что настоящие патриоты всегда звонят в компетентные органы и получают вознаграждение в размере от 25 до 100 тысяч долларов). Однако первая тема в гораздо большей степени занимает сознание авторов. «Я дал слово твоей маме: моя дочь попадет на выпускной», – восклицает отец. «Будь ты старше и умнее, меня бы не было», – парирует дочь, которая, пускаясь в бега от спецслужб, покупает исключительно освежитель полости рта (для поцелуев). Присутствие освежителя означенной полости подкрепляется демонстрацией бумаги с заголовком «Закон Ромео и Джульетты», согласно которой несовершеннолетние могут беспрепятственно тискать друг друга и ничего им за это не будет. Генеральное обсуждение данного казуса разыгрывается, что характерно, в соборе. «Я проходил то же самое с Бамблби», – замечает, глядя на семейное сексуальное воспитание, Оптимус Прайм, он же «Мистер лидер свободной галактики», являющийся поначалу в виде дохлого грузовика стоимостью 150 баксов и весело брызгающий из головы зеленой жидкостью. Собратья мистера лидера (один – косящий под самурая, другой – в зеленом халате, третий – упитанный, викингообразный и с окладистой трансформиевой бородой) одобрительно смотрят на вышеописанную педагогическую поэму, не забывая периодически подпрыгивать, делать немыслимые цирковые пируэты и изрыгать словосочетания вроде «надрать задницу» и «замочить засранца». Кто из всех этих существ, непрерывно подстегиваемых режиссерской гиперактивностью, более человечен, а кто более роботизирован, уже непонятно. Да оно, в принципе, и не важно: с такими земными и неземными героями, с такими грузовичками, подмышками и шортиками искра Кибертрона еще долго не погаснет…

Сергей Терновский