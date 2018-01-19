«Все деньги мира»: Рецензия Киноафиши

Деньги или счастье

Фильм рассказывает о семье всемирно известного американского промышленника Гетти (Кристофер Пламмер). В сороковые годы за счёт своей бережливости и расчётливости он сумел сколотить огромное состояние, став одним из первых долларовых миллиардеров. Однако его нежелание тратить лишние деньги распространялось даже и на родных — сыну приходилось самому обеспечивать семью, пока Гетти-старший не дал ему работу. В 1973 году весь мир всколыхнула новость о похищении внука промышленника. Преступники требовали 17 миллионов долларов, но Гетти платить отказался. Мать подростка (Мишель Уильямс) пытается уговорить свёкра заплатить похитителям, однако он непреклонен и лишь отправляет к ней своего помощника (Марк Уолберг), который должен попытаться выследить и договориться с преступниками.

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Ещё до выхода картина Ридли Скотта привлекла внимание многих киноманов. Всё дело в том, что роль пожилого миллиардера в ней сыграл Кевин Спейси. Однако после многочисленных обвинений в адрес актёра было решено вырезать его из ленты. Все сцены с участием Спейси были пересняты всего за девять дней, и теперь видно, что режиссёр справился отлично. Если знать об этом факте — можно заметить, что персонаж Пламмера слишком часто снят отдельно от остальных, но динамику это совершенно не портит. Неподготовленный же зритель подмены не увидит вовсе. И, строго говоря, Кристофер Пламмер на эту роль подходит лучше, поскольку по возрасту соответствует реальному прообразу, а Спейси приходилось сильно «состаривать« гримом.

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Что же касается сюжета, то он держит в напряжении от начала до конца. Авторы действительно хорошо проработали персонажей. Нет банального разделения на добрых и злых. Мать искренне хочет помочь ребёнку, и она, несомненно, права. Но Гетти вполне резонно отвечает, что у него четырнадцать внуков, и как только он заплатит выкуп за одного — похитят всех остальных. При этом он отправляет своего самого толкового помощника, чтобы тот разобрался с ситуацией. Как ни странно, даже сам похищенный не тянет на стопроцентную жертву, в определённый момент выясняются не самые лучшие стороны его натуры. С другой стороны — похитители не выглядят абсолютными злодеями. Один из них искренне привязывается к подростку и пытается ему помочь. Но каждый герой живёт в своём мире, в котором есть определённые правила. И эта банальная, но всё равно цепляющая истина ещё полнее раскрывается в финале, где перед одним из героев все горожане закрывают двери, стараясь не ввязываться в чужие проблемы.

Кадр из фильма «Все деньги мира»

И эта атмосфера неоднозначности удачно держится на протяжении всего фильма. Ридли Скотт всего несколько раз склоняется к излишней карикатурности. В определённый момент миллиардер превращается в слишком уж сказочного Скруджа, а преступник наоборот братается с похищенным. В остальное же время настроение не выходит за рамки мрачной реалистичности. И как бы контрастом всё действие происходит на фоне натурных съёмок красивого антуража Рима семидесятых годов, со старыми машинами и потрясающими пейзажами.

Кадр из фильма «Все деньги мира»

«Все деньги мира» смотрится целостно и на одном дыхании. К счастью, авторам удалось избежать судьбы многих картин, которые подвергались сильной переработке — она не выглядит рваным набором сцен. Конечно, относительно реальной истории, события сильно приукрашены. Но Ридли Скотт и не скрывал, что сценарий лишь частично основан на книге «Мучительные миллионы» Джона Пирсона — биографии Гетти. Это и к лучшему, художественный вымысел придаёт персонажам большую яркость, и у зрителей есть возможность присмотреться получше и к положительным и к отрицательным героям.

Алексей Хромов

В российском прокате с 22 февраля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Все деньги мира»