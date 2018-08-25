«22 мили»: Рецензия Киноафиши

Цезий детям не игрушка

Спецотряд под руководством Джеймса Сильвы (Марк Уолберг) отправляется в Индонезию, чтобы найти оружие массового поражения – цезий или порошок страха, но их источник обманывает их. Оказывается, он специально привлек их внимание, чтобы получить возможность выбраться из страны, за это Ли Нур (Ико Уайс) готов выдать им нужную информацию. Получив одобрение от американского правительства, спецагенты готовятся вывести ценного «гостя». Им всего-то и нужно, что проехать двадцать две мили. Но местная власть хочет вернуть своего человека, поэтому спецагенты могут не только провалить миссию, потеряв Ли Нура, но и рискнуть собственными жизнями ради получения информации, которая может спасти миллионы жизней.

Кадр из фильма «22 мили»

Пока в нашей стране снимают ремейки «Родины», а также «Спящих» из-под пера Сергея Минаева («Духless» и «Селфи») про шпионов, американцы развлекаются с телевизионными «Американцами», а когда им надоедают истории Итана Ханта и Остина Пауэрса, создают серьезные истории про Джейсона Борна и что-то на подобии «Кода доступа «Кейптаун». А когда за дело берутся такие люди, как режиссер Питер Берг («Морской бой») и Марк Уолберг («Боец»), снявшие до этого «Уцелевшего» и «День патриота», то зрители могут ждать от «22 миль» интересной истории, непростых персонажей и экшна, на который в нынешнем Голливуде у большинства кишка тонка.

Кадр из фильма «22 мили»

Пока идут вступительные титры, создатели успевают изложить основные факты биографии Джеймса Сильвы до прихода в «органы». Марк Уолберг не зря зацепился за этот проект, таким умным его редко видят зрители, кажется, лишь у Мартина Скорсезе в «Отступниках» он был ничуть не менее одаренным. Его напарницами в «22 милях» стали Лорен Кохэн из «Ходячих мертвецов» и бывший рестлер, а ныне актриса - Ронда Роузи из полнометражных «Красавцев». «Маму» этих чудесных «детей», то есть следящего за их операцией агента, сыграл Джон Малкович («Воздушная тюрьма»), которому идут как отрицательные, так и чисто положительные персонажи.

Кадр из фильма «22 мили»

Картина «22 мили» так и ломится от экшна, причем, как от физического, так и разговорного. Зрители на протяжении всего полуторачасового хронометража пытаются выяснить, что же происходит, кто виноват и что делать, когда все-таки история становится более-менее понятной. Камера беспрестанно двигается за героями, а они не разочаровывают, как только слышатся первые выстрелы или что-нибудь взрывается. Создатели вспомнили множество классических боевиков 80-90 годов, поэтому если кому-то из героев скоро светит отправиться в мир иной, то ему обязательно выдадут пару гранат, чтобы он увел за собой парочку плохих парней. Надо понимать, что и Ико Уайса из дилогии «Рейд» брали не просто так, поэтому драться здесь будут задорно и часто. А Марк Уолбрег даже успевает покосплеить Джейсона Стэйтема из дилогии «Адреналин», который очень любит убивать людей направляя на них не оружие, а лишь палец, причем, это всегда работало.

Кадр из фильма «22 мили»

У Берга с фильмом «22 миля» получилась своя «Операция «Арго» Бена Аффлека с перестрелками, драками и беготней. А сама история получилась похлеще, чем была у Брюса Уиллиса и Ясин Бейя в «16 кварталах» и Майкла Бэя в «13 часах: Тайных солдатах Бенгази». Здесь зрителей ждет умный и непривычный Марк Уолбрег и сюжет, который уж точно требует, чтобы герои «22 миль» вернулись с новыми история. Авторы принципиально оставляют открытый финал, тем более, когда шпионские истории заканчивались окончательно и бесповоротно? Вот правда, когда? Ведь их прелесть как раз в возможности продолжать их бесконечно. Страны никогда не закончат игры в холодную войну, спецагенты всегда будут гоняться за своими «белыми кроликами», а зрители с любопытством наблюдать за всем этим, ведь классно, когда все загадки, проблемы и сложности решают за тебя с экранов кинозалов.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 23 августа 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «22 мили»