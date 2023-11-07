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Киноафиша Новости Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план»

Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план»

7 ноября 2023 10:36
Семьянина Марка Уолберга настигает его шпионское прошлое в трейлере комедии «Семейный план»

Спасаясь от головорезов, главный герой вместе со своей семьей бежит в Лас-Вегас.

Стрим-сервис Apple TV+ представил трейлер комедийного боевика «Семейный план» во главе с Марком Уолбергом («Боец», «Стрелок») и Мишель Монахэн («Исходный код», «На крючке»). Премьера фильма состоится 15 декабря.

Главный герой — отец троих детей и успешный продавец автомобилей Дэн Морган (Уолберг), который наслаждается своей спокойной жизнью в пригороде. Впрочем, некогда все было иначе. За много лет до этого он был элитным наемным убийцей, работавшим на правительство. В его обязанности входило устранение самых опасных угроз в мире.

Когда враги из прошлой жизни выслеживают Дэна и пытаются его убить, он собирает чемоданы и вместе со своей ничего не подозревающей женой (Монахэн), мятежной дочерью-подростком, сыном-геймером и милым 10-месячным младенцем отправляется в Лас-Вегас на своем любимом минивэне. Дэну придется вспомнить подзабытые навыки супершпиона, чтобы защитить свою семью, но при этом не раскрыв свою подлинную идентичность.

Снял фильм режиссер Саймон Селлан Джоунс по сценарию Дэвида Коггшолла. В актерский состав также вошли Зои Маргарет Коллетти, Ван Кросби, Саид Тагмауи, Мэгги Кью и Киран Хайндс.

Фото: Apple TV+
Елена Королева
Елена Королева
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