«Шеф»: Рецензия Киноафиши

Полная жизненная перезагрузка

Шеф-повар Рошан Калра с такой самоотдачей придумывает и готовит новые блюда, что в какой-то момент просто теряет вкус к жизни и интерес к тому, чем он занимается. Герой возвращается из Америки в родную Индию, где у него остались супруга и ребенок. Рошан заново открывает для себя и страну, и родных. Он постоянно ходит с сыном по разным заведениям, где восстанавливает утерянные вкусы и запахи. А поняв, что почти потерял супругу, старается быстрее перезагрузиться. Покупает грузовик, переделывает его в закусочную на колесах и отправляется в путешествие. Рошан пытается доказать, что ему еще есть чем удивить своих клиентов, а главное - что он способен заботиться и самостоятельно содержать свою семью.

Кадр из фильма «Шеф»

Американский собрат этого фильма «Повар на колесах» был рекламной кампанией какого-то заведения Джона Фавро, которое он так и не открыл, по-другому и не скажешь. Сюжет был вторичным, зато радовал актерский состав - начиная с эпизодичных Дастина Хоффмана и Роберта Дауни-мл. и заканчивая Джоном Легуизамо. Зато блюда готовились так же красочно и аппетитно, как в нашем сериале «Кухня» и картине «Джули и Джулия» с Эми Адамс и Мерил Стрип. Но вот сама семейная история, за исключением пары сцен, терялась на общем фоне безумного приготовления всего и вся. Индийцы, взяв за основу образ героя, его семью и общую концепцию, усложнили драматическую составляющую и сделали упор на проблемы в семье, на которые герой индийской версии не забивает, а все-таки пытается их решить.

Кадр из фильма «Шеф»

Завлекают здесь зрителей другим - не известными актерами, постоянно сменяющими друг друга в кадре, а красотой Индии, колоритной музыкой и едой, а также героями, которым правда хочется сопереживать в их горе, ведь семьи, живущие в разных странах, для современного мира вполне себе естественная и распространенная проблема. В «Шефе» нет жути и мерзости, показанной в «Миллионере из трущоб» Дэнни Бойла, но нет здесь и легкости «Вкуса жизни», где играли Аарон Экхарт и Кэтрин Зета-Джонс. Зато есть очень приятные флэшбэки, когда создатели показывают, как протекала жизнь молодых супругов Калра до рождения сына и с какой легкостью все поменялось, когда Рошан решил стать известным поваром. Наверное, одной из лучших историй про индийцев, еду и попытку найти себя были «Пряности и страсти» с Хелен Миррен и Шарлоттой Ле Бон. Ее авторы смогли сделать из простой и понятной книги «Путь длиной в сто шагов» Ричарда Ч. Мораиса по-настоящему живое кино, с блюдами, которые будут сниться зрителям, и сюжетом, легко западающим в душу.

Кадр из фильма «Шеф»

«Шеф» - полностью переформатированная история «Повара на колесах» Джона Фавро, но тут обошлись без лишних деталей и красоты блюд. В индийском фильме все сосредоточено на семейных отношениях Рошана Калра, красоте Индии и колоритности происходящего. Ярко, звонко, с обязательными песнями и плясками герои рассказывают историю о том, как можно найти себя и полностью перестроить свою жизнь, особенно когда от этого зависит не только успех или финансовое состояние, а благополучие близких. Фильм специально сделали неспешным, чтобы у героев было место, где развернуться, да и индийцы не очень жалуют картины, которые длятся меньше двух часов, считая, что это просто трата времени на пустяки, а не поход в кино на действительно что-то достойное. Единственная обязательная рекомендация - поесть перед просмотром, а то во время фильма можно захлебнуться слюной. Зато после «Шефа» хороший аппетит и приподнятое настроение вам обеспечены.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Шеф»