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Срок жизни - трейлер
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Срок жизни. Трейлер

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Дата публикации: 21 января 2016
Срок жизни – Фильм рассказывает о персонаже по имени Ник Бэрроу, который планирует кражи, а потом продаёт эти проекты тому, кто больше заплатит. Но наступает чёрный день — один из замыслов Ника с треском проваливается, и теперь его смерти жаждут все, начиная с главарей мафии и заканчивая оборотнями в погонах. Поняв, что от судьбы не убежишь, герой решает сделать напоследок что-то хорошее — он страхует жизнь на миллион долларов, чтобы после смерти обеспечить свою дочь. Не учитывает Ник только одного — страховка начнет действовать лишь через 21 день, в течение которых герою необходимо оставаться в живых. А это в его ситуации совсем не просто.
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