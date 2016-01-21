Срок жизни
– Фильм рассказывает о персонаже по имени Ник Бэрроу, который планирует кражи, а потом продаёт эти проекты тому, кто больше заплатит. Но наступает чёрный день — один из замыслов Ника с треском проваливается, и теперь его смерти жаждут все, начиная с главарей мафии и заканчивая оборотнями в погонах.
Поняв, что от судьбы не убежишь, герой решает сделать напоследок что-то хорошее — он страхует жизнь на миллион долларов, чтобы после смерти обеспечить свою дочь. Не учитывает Ник только одного — страховка начнет действовать лишь через 21 день, в течение которых герою необходимо оставаться в живых. А это в его ситуации совсем не просто.
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