Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джон Фавро Награды

Награды и номинации Джона Фавро

Jon Favreau
Награды и номинации Джона Фавро
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
 Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
 Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
 Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Дело вовсе не в тоске по Дину Джарину: настоящая причина, по которой Грогу ушел от джедаев и Люка Скайуокера
В 1990-е этот фильм заработал 32 млн долларов: Кинг был в ярости и потребовал убрать свое имя из титров
Грубейшее нарушение канона: вот почему Фродо не стоит возвращать в «Охоте за Голлумом»
Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»
Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует
Горы золота и ноль смысла: в Средиземье нет ни дорогих особняков, ни шопинга — так зачем Смаугу и гномам богатства?
«Хоррор и эротика»: Disney побоялись выпускать первый фильм Marvel строго для взрослых, и «Дэдпул» на его фоне – детские шалости
«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8
Ромео и Джульетта убили Сон Джин-ву: «Поднятие уровня» больше не лучшее аниме 2025 года — держали титул почти 7 месяцев
Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым
Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше