Джон Фавро
Джон Фавро
Награды
Награды и номинации Джона Фавро
Jon Favreau
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Джона Фавро
Primetime Emmy Awards 2021
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Nonfiction Series
Номинант
