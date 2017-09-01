Хранилище, 2017

Фильм «Хранилище» снял режиссёр Дэн Буш («Узы крови», «Реконструкция Уильяма Зеро»). В картине снялись такие актёры, как Джеймс Франко («127 часов», «Почему он?», «Интервью»), Тэринг Мэннинг («Перекрёстки», «Больше, чем любовь»), Франческа Фишер (эпизод «Парни из Джерси», сериал «Фарго»), Скотт Хэйз («Шум и ярость», «Специальный полуночный выпуск») и другие.
Действие фильма «Хранилище» разворачивается внутри банка. Двух девушек принуждают совершить ограбление и забрать содержимое старого хранилища, которым явно не пользовались много лет. Только ограбив банк, девушки смогут спасти своего брата. Однако после того, как они взламывают дверь на мир обрушиваются тёмные силы, которые охраняют спрятанные в хранилище сокровища.
- «Хранилище» - один из 16 полнометражных проектов Джеймса Франко
- Бюджет фильма составил 8 миллионов долларов
- Режиссёр Дэн Буш написал сценарий совместно с Коналом Брином, с которым уже сотрудничал до этого на трёх проектах
- Джеймс Франко и Скотт Хэйз сыграли вместе в фильме «Институт Роузвуд», который также выходит в прокат в 2017 году
Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков, охраняющих находящиеся там сокровища.