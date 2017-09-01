Хранилище, 2017

Фильм «Хранилище» снял режиссёр Дэн Буш («Узы крови», «Реконструкция Уильяма Зеро»). В картине снялись такие актёры, как Джеймс Франко («127 часов», «Почему он?», «Интервью»), Тэринг Мэннинг («Перекрёстки», «Больше, чем любовь»), Франческа Фишер (эпизод «Парни из Джерси», сериал «Фарго»), Скотт Хэйз («Шум и ярость», «Специальный полуночный выпуск») и другие.

Действие фильма «Хранилище» разворачивается внутри банка. Двух девушек принуждают совершить ограбление и забрать содержимое старого хранилища, которым явно не пользовались много лет. Только ограбив банк, девушки смогут спасти своего брата. Однако после того, как они взламывают дверь на мир обрушиваются тёмные силы, которые охраняют спрятанные в хранилище сокровища.