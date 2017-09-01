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Хранилище, 2017

2017 / США
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Хранилище» снял режиссёр Дэн Буш («Узы крови», «Реконструкция Уильяма Зеро»). В картине снялись такие актёры, как Джеймс Франко («127 часов», «Почему он?», «Интервью»), Тэринг Мэннинг («Перекрёстки», «Больше, чем любовь»), Франческа Фишер (эпизод «Парни из Джерси», сериал «Фарго»), Скотт Хэйз («Шум и ярость», «Специальный полуночный выпуск») и другие.

Действие фильма «Хранилище» разворачивается внутри банка. Двух девушек принуждают совершить ограбление и забрать содержимое старого хранилища, которым явно не пользовались много лет. Только ограбив банк, девушки смогут спасти своего брата. Однако после того, как они взламывают дверь на мир обрушиваются тёмные силы, которые охраняют спрятанные в хранилище сокровища.

- «Хранилище» - один из 16 полнометражных проектов Джеймса Франко

- Бюджет фильма составил 8 миллионов долларов

- Режиссёр Дэн Буш написал сценарий совместно с Коналом Брином, с которым уже сотрудничал до этого на трёх проектах

- Джеймс Франко и Скотт Хэйз сыграли вместе в фильме «Институт Роузвуд», который также выходит в прокат в 2017 году

Во время ограбления банка преступники вскрывают старое хранилище, которым давно никто не пользовался. Открыв запретную дверь, они выпускают в мир призраков, охраняющих находящиеся там сокровища. 

4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 21 сентября 2017
Премьера онлайн 15 декабря 2017
Премьера в мире 1 сентября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Дэн Буш
Дэн Буш
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Тэрин Мэннинг
Тэрин Мэннинг
Франческа Фишер-Иствуд
Франческа Фишер-Иствуд
Скотт Хэйз
Скотт Хэйз
К’Орианка Килчер
К’Орианка Килчер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хранилище 3 постера
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Хранилище
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Обычный день обычного банка — клиенты стоят в очереди, охранник следит за порядком, милая девушка проходит собеседование, недовольная клиентка спорит с кассиром из-за вклада. Но внезапно всё оборачивается ограблением, трое мужчин и две девушки захватывают работников банка и одного посетителя в заложники. Но денег в сейфе совсем мало, и грабители остаются практически ни с чем. От одного из заложников они узнают ещё об одном хранилище — старом, находящемся глубоко под землёй. Вот…
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саундтрек фильма Хранилище
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