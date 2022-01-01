Долгий дом, 2018

- Джош Хатчерсон уже играл в фильме Джеймса Франко. Это была картина «И проиграли бой», где он исполнил роль Винни.
- Фильм основан на одноименном романе Уильяма Гэя
События фильма разворачиваются в 1940-х годах сельской местности штата Теннесси. Главный герой — молодой и упрямый плотник Натан Винер, который идет работать на стройку харизматичного и дьявольского бутлегера, не зная, что этот человек убил его отца десять лет назад. Его проблемы продолжаются, когда парень влюбляется в молодую женщину, которую бутлегер готовит стать проституткой.