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Долгий дом, 2018

2018 / США
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Факты О фильме

- Джош Хатчерсон уже играл в фильме Джеймса Франко. Это была картина «И проиграли бой», где он исполнил роль Винни.

- Фильм основан на одноименном романе Уильяма Гэя

 

События фильма разворачиваются в 1940-х годах сельской местности штата Теннесси. Главный герой — молодой и упрямый плотник Натан Винер, который идет работать на стройку харизматичного и дьявольского бутлегера, не зная, что этот человек убил его отца десять лет назад. Его проблемы продолжаются, когда парень влюбляется в молодую женщину, которую бутлегер готовит стать проституткой.

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Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2018
Режиссер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Робин Лорд Тейлор
Робин Лорд Тейлор
Анали Типтон
Анали Типтон
Все актеры и съемочная группа
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