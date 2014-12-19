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Правдивая история. Трейлер
Правдивая история. Трейлер
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Дата публикации: 19 декабря 2014
Правдивая история
– История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.
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