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Правдивая история - трейлер
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Правдивая история. Трейлер

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Дата публикации: 19 декабря 2014
Правдивая история – История взаимоотношений журналиста Майкла Финкеля и убийцы, разыскиваемого ФБР, по имени Кристиан Лонго, который много лет скрывался за пределами США под именем Финкеля.
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6.3 Правдивая история
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