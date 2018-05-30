«Мир будущего»: Рецензия Киноафиши

Дорога без ярости

После глобальной войны между людьми, в которой участвовали и андроиды, а также эпидемии, убившей значительную часть человечества, мир погрузился в хаос и разруху. Люди живут племенами и кланами, а по пустыням носятся злобные мародёры. В оазисе, где ещё осталась вода и растительность, Королева тоже заразилась смертельным вирусом. Но в их народе ходят легенды о почти райском месте, где можно достать лекарство. Принц с двумя друзьями отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать. Но на пути ему предстоит встретить девушку-андроида и её хозяев-бандитов, которыми движет только злоба и жадность.

Кадр из фильма «Мир будущего»

Ещё после выхода первых трейлеров, «Мир будущего» назвали попыткой повторить успех фильма «Безумный Макс: Дорога Ярости». В роликах показали ту же антиутопию: пустыню, по которой носятся автомобили и мотоциклы. На пыльных водителях шлемы с рогами, а герои и злодеи беспощадно убивают друг друга. Однако после просмотра возникает ощущение обмана. Во-первых, те пять мотоциклов, которые показали в рекламе, — чуть ли не весь транспорт в этом фильме. Во-вторых, драйва в «Мире будущего» нет вообще. Редкие всплески экшен-сцен не могут спасти общий медленный или даже вялый темп картины.

Кадр из фильма «Мир будущего»

Конечно, не все фильмы обязаны быть быстрыми и динамичными. Но для серьёзной антиутопии картине не хватает глубины и проработанности идеи. Сценаристы будто взяли самые шаблонные ходы и попытались добавить в них тем из модных фильмов и сериалов. Нужно очень сильно постараться, чтобы придумать завязку банальнее, чем мальчик, который ищет лекарство для своей матери. Какую роль играли в мире роботы, объясняется только в начале закадровым текстом — дальше эта информация не важна. Похоже, андроид введён в сюжет только чтобы вызвать ассоциации с «Миром дикого запада». Да и всё реалии антиутопического мира объяснены буквально парой слов. Что за болезнь выкосила большую часть мира, так и не объясняют. Патронов в мире не осталось, но герою их дают целый десяток. Топливо берут из мёртвых людей, но понять, как именно, смогут лишь те, кто смотрел классического «Безумного Макса», где подобная идея разбиралась подробно. Точно так же непонятно, как выжил оазис, где живёт главный герой и его народ.

Кадр из фильма «Мир будущего»

Подобным образом обращаются и со второстепенными героями: они появляются без особых объяснений, потом половину из них точно так же убирают из сюжета. Неясно, зачем они были нужны, кроме желания сыграть в фильме Джеймса Франко. Хотя нужно сказать, что некоторые камео и небольшие роли — лучшее, что есть в «Мире будущего». Иногда происходящее напоминает своеобразный «капустник». Здесь есть Люси Лью, Снуп Дог, дочь Брюса Уиллиса, Method Man и ещё чуть ли не с десяток необязательных героев, которые просто радуют знакомыми лицами. Хорошо выглядит и сам Джеймс Франко. Он, к сожалению, снова слишком любуется собой, но с явным удовольствием отыгрывает роль злодея. Не отстаёт от него и Милла Йовович в совершенно хулиганском образе. Её встреча с персонажем Франко просто замечательна, но длится непозволительно мало.

Кадр из фильма «Мир будущего»

В итоге на фоне довольно ярких злодеев совершенно теряются главные персонажи. Причём тут даже не вина актёров. Просто в подобной истории отрицательному герою достаточно быть просто злым и сумасшедшим. А вот протагонистам нужен более глубокий характер. Джеффри Уолберг (племянник Марка Уолберга) не запоминается вовсе, а на него вроде бы возложена главная драматическая составляющая. Сьюки Уотерхаус держится в образе растерянного андроида, и здесь нет даже и тени мотивации героев «Мира дикого запада». Она то подчиняется командам, то действует по своей воле. Причину и значение этих перемен снова приходится додумывать самому. Зрителю предлагают просто принять на веру: есть андроид, который то за плохих, то за хороших, то сам по себе.

Кадр из фильма «Мир будущего»

Создаётся ощущение, будто авторы толком и сами не поняли, что хотели снять. А если этого не видят режиссёр и сценарист, то зрители и подавно не поймут идею происходящего. Для аналога «Безумного Макса», хоть бы и дешёвого, фильму не хватает скорости и яркости. Для мрачного постапокалипсиса не проработан сам мир, не показана жизнь людей, не показан быт, борьба за топливо и воду, есть только отдельные герои и их фон. И даже для простой картины про героя, преодолевающего преграды, не хватает стройности сюжета: персонаж вышел вялый и плоский, к тому же сам он в сюжете почти ничего не делает, а только следует за обстоятельствами. Так что весь объём истории придают только злодеи, но их роль катастрофически мала. Алексей Хромов

В российском прокате с 14 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Мир будущего»