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Меня зовут Майкл - трейлер
Киноафиша Трейлеры Меня зовут Майкл. Трейлер

Меня зовут Майкл. Трейлер

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Дата публикации: 23 декабря 2016
Меня зовут Майкл – История жизни гей-активиста и издателя популярного журнала Young Gay America Майкла Глатца, который отрекся от своей гомосексуальности, чтобы стать пастором и жениться на девушке.
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