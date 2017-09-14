«Хранилище»: Рецензия Киноафиши

Не заходи в подвал

Обычный день обычного банка — клиенты стоят в очереди, охранник следит за порядком, милая девушка проходит собеседование, недовольная клиентка спорит с кассиром из-за вклада. Но внезапно всё оборачивается ограблением, трое мужчин и две девушки захватывают работников банка и одного посетителя в заложники. Но денег в сейфе совсем мало, и грабители остаются практически ни с чем. От одного из заложников они узнают ещё об одном хранилище — старом, находящемся глубоко под землёй. Вот только спустившись туда, преступники обнаружат не только огромную сумму денег, но и призраки тех, кто погиб при предыдущем ограблении.

Кадр из фильма «Хранилище»

Если смотреть фильм, не зная о нём ровно ничего, то в какой-то момент может показаться, что на экране развернётся обычная полицейская драма — типичное для ужасов и триллеров нагнетание атмосферы превращается в слишком уж затянутое вступление: отличный план ограбления, момент, когда всё начинает идти неправильно, сообщение об ограблении в полицию. Плюс к этому личной трагедии и мотивам грабителей уделено немало времени. Оказывается, ограбление для них — вынужденная мера и дело скорее в кровных узах и дружбе, чем в жажде наживы. В первой половине фильма свой накал обретает как раз-таки драматическая составляющая — оказывается и в самой банде всё не так уж гладко. Возможность всё-таки сыграть свои роли, а не оставаться набором стереотипных образов у актёров появляется именно здесь. К сожалению, нельзя сказать, что режиссёр Дэн Буш использует это время на полную. По-настоящему раскрываются только Леа (Франческа Иствуд — дочь Клинта Иствуда) и Майкл (Скотт Хэйз). Остальные же герои так и остаются фоном, а главная звезда картины — Джеймс Франко (по стечению обстоятельств один из лучших друзей Хэйза) большую часть времени просто сидит на одном месте и разговаривает. Хотя даже в этом амплуа он выглядит убедительнее всех остальных.

Кадр из фильма «Хранилище»

Но всё же, минут после сорока сюжет начинает полностью раскрываться и превращается в стандартный хоррор, а скорее даже слэшер, начиная, наконец, радовать тех, кто хотел посмотреть ужасы, а не драму. И далее следует целый набор достаточно типичных сцен, воспроизведённых по всем законам жанра. Герои принимают традиционное решение разделиться, и по правилам фильмов ужасов начинают друг за другом умирать, начиная с самых второстепенных персонажей. Эти моменты переданы в самом классическом ключе малобюджетного кино — зритель, как и остальные герои, не может наблюдать за процессом напрямую, всё время мешают то помехи на камере, то гаснущий свет, а потому жуткие существа по большей части остаются только зловещими тенями.

Кадр из фильма «Хранилище»

К сожалению, в данном случае этот подход плохо оправдывает себя. Для полного погружения в подобную атмосферу лучше было бы весь фильм снять в «дешёвом» ключе, приближенном к любительской съёмке. Здесь же эти моменты вряд ли смогут действительно кого-то напугать. Да и сама жестокость, скримеры или хотя бы банальные монстры толком не появляются, а как будто просто всё время находятся где-то рядом, не позволяя накопившемуся напряжению разрешиться в какую-то кульминацию. Раз за разом зритель остаётся с обманчивым ощущением, что что-то должно произойти, но, увы, ожидания так и остаются ожиданиями.

Кадр из фильма «Хранилище»

Но есть во всём этом немалый плюс. Чеховское ружьё у режиссёра всё-таки стреляет, когда этого уже совершенно не ждёшь. Может всё-таки чуть поздновато, на сюжет и ощущения повлиять уже практически невозможно. Но внезапный твист резко меняет весь смысл картины, оставляя гораздо более приятное послевкусие, чем того заслуживало основное содержание. Хотя и здесь режиссёрский талант делает это чуть с натяжкой, слишком уж откровенно копируя один знаменитый фильм, но всё-таки задумка попадает в цель — возникает желание отмотать время назад и присмотреться к происходящему на экране. Но, увы, даже если такая возможность и представится, основная часть фильма снова покажется посредственной. А для того, чтобы финал мог запомниться как нечто отдельное и впечатляющее само по себе, режиссёром, как минимум, должен был быть Брайан Сингер. Ну, или хотя бы в трейлерах не должны были подавать слишком уж много информации.

Алексей Хромов

В российском прокате с 21 сентября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Хранилище»