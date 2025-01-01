Меню
Персоны
Джеймс Франко
Награды
Награды и номинации Джеймса Франко
James Franco
Награды и номинации Джеймса Франко
Оскар 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 2013
Премия «Особый взгляд»
Номинант
Золотой глобус 2018
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2002
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Outstanding Short Form Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Special Class Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
BAFTA 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2016
Fondazione Mimmo Rotella Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2014
Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2013
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2011
Квир-лев
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Золотая малина 2020
Худший режиссер
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Золотая малина 2012
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший поцелуй
Номинант
Best Duo
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Best Duo
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Jaw Dropping Moment
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Best Comedic Performance
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Лучший бой
Номинант
Берлинале 2010
Лучший короткометражный фильм
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 2017
Полуночное безумие
Номинант
Берлинале 2013
Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Номинант
Лучший документальный фильм/фильм-эссе
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
