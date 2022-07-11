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Дэйв Франко

Dave Franco
Дэйв Франко
Дэйв Франко Dave Franco
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Дата рождения
12 июня 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Личные связи
Джеймс Франко
Джеймс Франко
родные братья Дианна Агрон
Дианна Агрон
были в отношениях с 2008 по 2009 Элисон Бри
Элисон Бри
вместе с 2012 года, женаты с 2017 года
Биография Дэйва Франко

Дэйв Франко – американский актер телевидения и кино, младший брат актера Джеймса Франко, родился 12 июня 1985 в Пало-Алто (Калифорния, США) в семье еврейки Бетси и Дугласа Франко. Все члены семьи Дэйва были заняты в творческих сферах. Его мать пишет прозу и поэзию, бабушка работает в галерее искусства Верне, старший брат Джеймс –актер, а другой старший брат Том - художник. Сам парень не мечтал о карьере актера, но все-таки поддался примеру Джеймса, которому удалось стать голливудской звездой. После окончания школы Дэйв поступил в университет Южной Калифорнии, решив, что станет учителем и будет преподавать литературу в школе. Но на втором году обучения менеджер его брата Джеймса Франко, на тот момент уже известного актера, перевел Дэйва по его же просьбе на театральный факультет, где парень начал изучать актерское мастерство.

Фильмы с Дэйвом Франко

Актерский дебют Джеймса состоялся в 2006 году, когда он исполнил эпизодическую роль в сериале телеканала CW «Седьмое небо» о жизни христианской семьи, которая изо дня в день сталкивается с пороками современного общества. Последующие три года Франко, как и большинству начинающих актеров, удавалось получить лишь небольшие роли в малоизвестных телесериалах и массовке телешоу. В 2007 году он участвовал в прослушивании «Сумерек» на роль Эдварда Каллена, однако режиссер Кэтрин Хардвик отклонила его кандидатуру, выбрав британца Роберта Паттинсона.

Первой запоминающейся ролью Дэйва Франко стал студент-медик Коул Аронсон, чьи родители финансируют строительство нового здания больницы. Персонаж появился в девятом сезоне проекта «Клиника», показ которого пришелся на 2009 год. Коул – яркий, резкий на язык парень, не лишенный чувства юмора и благородности. В 2012 году Дэйв сыграл мелкого школьного наркоторговца Эрика в комедии «Мачо и ботан». В том же образе актер появился в этом образе в сериале «В курсе последних событий с Челси».

Дэйв Франко - «Иллюзия обмана»

В 2013 году Дэйв предстал в роли гениального уличного фокусника в детективном триллере Луи Летерье «Иллюзия обмана». Его герой предал картине  необходимую долю иронии и зрелищности. Вместе со своими коллегами по съемочной площадке Джесси Айзенбергом, Айлой Фишер и Вуди Харрельсоном Франко по-настоящему осваивал «магические» трюки в Нью-Йорке, Париже, Лас-Вегасе и Новом Орлеане – везде, где проходили съемки. Благодаря этой роли о Дэйве впервые заговорили как о самостоятельном актере, который способен исполнить яркую драматическую роль. Картина стала успешной в прокате, собрав более 300 миллионов долларов. В 2016 году вышел сиквел «Иллюзия обмана 2».

После этого проекта Франко снимался в комедийных фильмах «Соседи. На тропе войны» (2014) и его сиквел 2016 года, «Зеровилль» (2015) и триллере «Нерв».

Личная жизнь Дэйва Франко

У Дэйва были мимолетные романы с актрисами Дианной Агрон и Шенэй Граймс. Летом 2015 года актер объявил о помолвке с актрисой Элисон Бри, с которой состоял в отношениях с 2012 года.  Дэйв и Элисон поженились в начале 2017 года. Актер бывает на всех премьерах своей супруги и всегда ее морально поддерживает.

Интересные факты о Дэйве Франко

- Актер создал и ведет авторские видеопроекты «Funny or Die» и «Would You». В съемках участвует вся его творческая семья, с которой у него очень теплые отношения. Дэйв сам пишет сценарии и вместе с другом детства Брайаном Макгинном снимает по ним короткометражки.

- Младший Франко не любит рисковать впустую и подвергать себя опасности ради мимолетной славы в соцсетях. Он увлекается голливудскими фильмами 70-х годов, потому что, по его мнению, тогда еще не было огромного количества рамок, которые ограничивают полет творчества сейчас. Парень считает, что некоторые ТВ-шоу гораздо интереснее многих выходящих в прокат фильмов и не исключает возможности возвращения на телевидение.

 

Фильмография Дэйва Франко
Дневная смена
Дневная смена
комедия, фэнтези 2022, США
0.0
Кто не спрятался
Кто не спрятался
ужасы, триллер 2020, США
5.0
Призрачная шестерка
Призрачная шестерка
боевик 2019, США
6.0
Зеровилль
Зеровилль
драма, комедия 2019, США
6.0
Если Бил-стрит могла бы заговорить
Если Бил-стрит могла бы заговорить
драма, мелодрама, криминал 2018, США
6.0
6 шариков
6 шариков
драма 2018, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Малые часы
Малые часы
комедия 2017, Канада / США
5.0
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Фотографии Дэйва Франко Все фотографии
Дэйв Франко Дэйв Франко Дэйв Франко Дэйв Франко
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1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
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Связи
Джеймс Франко
Джеймс Франко James Franco
родные братья Дианна Агрон
Дианна Агрон Dianna Agron
были в отношениях с 2008 по 2009 Элисон Бри
Элисон Бри Alison Brie
вместе с 2012 года, женаты с 2017 года
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