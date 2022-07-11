Дэйв Франко – американский актер телевидения и кино, младший брат актера Джеймса Франко, родился 12 июня 1985 в Пало-Алто (Калифорния, США) в семье еврейки Бетси и Дугласа Франко. Все члены семьи Дэйва были заняты в творческих сферах. Его мать пишет прозу и поэзию, бабушка работает в галерее искусства Верне, старший брат Джеймс –актер, а другой старший брат Том - художник. Сам парень не мечтал о карьере актера, но все-таки поддался примеру Джеймса, которому удалось стать голливудской звездой. После окончания школы Дэйв поступил в университет Южной Калифорнии, решив, что станет учителем и будет преподавать литературу в школе. Но на втором году обучения менеджер его брата Джеймса Франко, на тот момент уже известного актера, перевел Дэйва по его же просьбе на театральный факультет, где парень начал изучать актерское мастерство.

Фильмы с Дэйвом Франко

Актерский дебют Джеймса состоялся в 2006 году, когда он исполнил эпизодическую роль в сериале телеканала CW «Седьмое небо» о жизни христианской семьи, которая изо дня в день сталкивается с пороками современного общества. Последующие три года Франко, как и большинству начинающих актеров, удавалось получить лишь небольшие роли в малоизвестных телесериалах и массовке телешоу. В 2007 году он участвовал в прослушивании «Сумерек» на роль Эдварда Каллена, однако режиссер Кэтрин Хардвик отклонила его кандидатуру, выбрав британца Роберта Паттинсона.

Первой запоминающейся ролью Дэйва Франко стал студент-медик Коул Аронсон, чьи родители финансируют строительство нового здания больницы. Персонаж появился в девятом сезоне проекта «Клиника», показ которого пришелся на 2009 год. Коул – яркий, резкий на язык парень, не лишенный чувства юмора и благородности. В 2012 году Дэйв сыграл мелкого школьного наркоторговца Эрика в комедии «Мачо и ботан». В том же образе актер появился в этом образе в сериале «В курсе последних событий с Челси».

Дэйв Франко - «Иллюзия обмана»

В 2013 году Дэйв предстал в роли гениального уличного фокусника в детективном триллере Луи Летерье «Иллюзия обмана». Его герой предал картине необходимую долю иронии и зрелищности. Вместе со своими коллегами по съемочной площадке Джесси Айзенбергом, Айлой Фишер и Вуди Харрельсоном Франко по-настоящему осваивал «магические» трюки в Нью-Йорке, Париже, Лас-Вегасе и Новом Орлеане – везде, где проходили съемки. Благодаря этой роли о Дэйве впервые заговорили как о самостоятельном актере, который способен исполнить яркую драматическую роль. Картина стала успешной в прокате, собрав более 300 миллионов долларов. В 2016 году вышел сиквел «Иллюзия обмана 2».

После этого проекта Франко снимался в комедийных фильмах «Соседи. На тропе войны» (2014) и его сиквел 2016 года, «Зеровилль» (2015) и триллере «Нерв».

Личная жизнь Дэйва Франко

У Дэйва были мимолетные романы с актрисами Дианной Агрон и Шенэй Граймс. Летом 2015 года актер объявил о помолвке с актрисой Элисон Бри, с которой состоял в отношениях с 2012 года. Дэйв и Элисон поженились в начале 2017 года. Актер бывает на всех премьерах своей супруги и всегда ее морально поддерживает.