Дэйв Франко – американский актер телевидения и кино, младший брат актера Джеймса Франко, родился 12 июня 1985 в Пало-Алто (Калифорния, США) в семье еврейки Бетси и Дугласа Франко. Все члены семьи Дэйва были заняты в творческих сферах. Его мать пишет прозу и поэзию, бабушка работает в галерее искусства Верне, старший брат Джеймс –актер, а другой старший брат Том - художник. Сам парень не мечтал о карьере актера, но все-таки поддался примеру Джеймса, которому удалось стать голливудской звездой. После окончания школы Дэйв поступил в университет Южной Калифорнии, решив, что станет учителем и будет преподавать литературу в школе. Но на втором году обучения менеджер его брата Джеймса Франко, на тот момент уже известного актера, перевел Дэйва по его же просьбе на театральный факультет, где парень начал изучать актерское мастерство.
Актерский дебют Джеймса состоялся в 2006 году, когда он исполнил эпизодическую роль в сериале телеканала CW «Седьмое небо» о жизни христианской семьи, которая изо дня в день сталкивается с пороками современного общества. Последующие три года Франко, как и большинству начинающих актеров, удавалось получить лишь небольшие роли в малоизвестных телесериалах и массовке телешоу. В 2007 году он участвовал в прослушивании «Сумерек» на роль Эдварда Каллена, однако режиссер Кэтрин Хардвик отклонила его кандидатуру, выбрав британца Роберта Паттинсона.
Первой запоминающейся ролью Дэйва Франко стал студент-медик Коул Аронсон, чьи родители финансируют строительство нового здания больницы. Персонаж появился в девятом сезоне проекта «Клиника», показ которого пришелся на 2009 год. Коул – яркий, резкий на язык парень, не лишенный чувства юмора и благородности. В 2012 году Дэйв сыграл мелкого школьного наркоторговца Эрика в комедии «Мачо и ботан». В том же образе актер появился в этом образе в сериале «В курсе последних событий с Челси».
В 2013 году Дэйв предстал в роли гениального уличного фокусника в детективном триллере Луи Летерье «Иллюзия обмана». Его герой предал картине необходимую долю иронии и зрелищности. Вместе со своими коллегами по съемочной площадке Джесси Айзенбергом, Айлой Фишер и Вуди Харрельсоном Франко по-настоящему осваивал «магические» трюки в Нью-Йорке, Париже, Лас-Вегасе и Новом Орлеане – везде, где проходили съемки. Благодаря этой роли о Дэйве впервые заговорили как о самостоятельном актере, который способен исполнить яркую драматическую роль. Картина стала успешной в прокате, собрав более 300 миллионов долларов. В 2016 году вышел сиквел «Иллюзия обмана 2».
После этого проекта Франко снимался в комедийных фильмах «Соседи. На тропе войны» (2014) и его сиквел 2016 года, «Зеровилль» (2015) и триллере «Нерв».
У Дэйва были мимолетные романы с актрисами Дианной Агрон и Шенэй Граймс. Летом 2015 года актер объявил о помолвке с актрисой Элисон Бри, с которой состоял в отношениях с 2012 года. Дэйв и Элисон поженились в начале 2017 года. Актер бывает на всех премьерах своей супруги и всегда ее морально поддерживает.
- Актер создал и ведет авторские видеопроекты «Funny or Die» и «Would You». В съемках участвует вся его творческая семья, с которой у него очень теплые отношения. Дэйв сам пишет сценарии и вместе с другом детства Брайаном Макгинном снимает по ним короткометражки.
- Младший Франко не любит рисковать впустую и подвергать себя опасности ради мимолетной славы в соцсетях. Он увлекается голливудскими фильмами 70-х годов, потому что, по его мнению, тогда еще не было огромного количества рамок, которые ограничивают полет творчества сейчас. Парень считает, что некоторые ТВ-шоу гораздо интереснее многих выходящих в прокат фильмов и не исключает возможности возвращения на телевидение.