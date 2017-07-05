«Институт Роузвуд»: Рецензия Киноафиши

Бог весть какие по счёту демоны Джеймса Франко

Балтимор, 1893 год. Юная Изабель Портер (Элли Галлерани) оказывается ужасно подавленной после смерти родителей. Не в силах справиться с чёрной желчью меланхолии дедовскими методами, её брат Родерик (Джо Пиз) водит сестру по врачам, которые лишь безразлично пожимают плечами. Но очередной проницательный лекарь, доктор Торрингтон (Эрик Робертс), предлагает сердобольному братцу отправить свою подопечную в женский пансионат, который именуют не иначе как «Институт Роузвуд». На первый, непридирчивый взгляд Роузвуд раскрывается как этакий санаторий для дам разной свежести и степени безрассудства, за душевный покой которых отвечают преимущественно очаровательный доктор Кэрна (Джеймс Франко) и менее презентабельный доктор Лемель (Тим Блейк Нельсон). Но на деле вдумчивые опекуны оказываются очень терпеливыми и вкрадчивыми садистами, которые проводят над девушками псевдонаучные эксперименты, играют с их подсознанием — всё ради того, чтобы сделать их более лояльными к содомии и оргии.

Кадр из фильма «Институт Роузвуд»

Готов биться об заклад, где-то на просторах интернета должен быть настоящий «Институт Роузвуд», а не этот его злобный брат-близнец, который с маниакальным рвением эксгибициониста демонстрирует себя в кинотеатрах. Думаете, так просто привлечь на ай бы какой проект таких звёзд как Джеймс Франко, Джош Дюамель, Тим Блейк Нельсон и Эрик Робертс? Если заглянуть на развёрнутый список актёров, то среди участников этой вальпургиевой тысячи и одной ночи можно встретить и Памелу Андерсон, по крайней мере, её имя в титрах, ибо сам не имею и малейшего представления, в каком моменте она могла промелькнуть. И этот зловещий титр перед началом типичного захудалого хоррора о том, что сюжет основан на реальных событиях, должен буквально застудить кровь в зрительских венах, ибо дальше будет по-настоящему немыслимое? Да, да и ещё раз, чёрт возьми, да!

Кадр из фильма «Институт Роузвуд»

Весь звёздный состав, кажется, бьётся в агонии в приступе собачьего бешенства, как только на них наводят камеру, вместо внятной игры, и в самом «Институте» реально происходит немыслимое: в сюжете, в персонажах, в съёмках и в самом Джеймсе Франко. Складывается впечатление, что любимый и обожаемый собою же Франко решил собраться с друзьями в загородном особняке, прихватил с собой три миллиона долларов бюджета, камеру, стимуляторы, и снимал «Проект X: Дорвались - 2» с исторической поправкой. «Институт Роузвуд» настолько обескураживающе туп и безвкусен, что на протяжении полутора часов просмотра можно испытать как минимум три приступа истерики, испытать глубочайший личностный кризис, впасть в депрессию или вовсе заболеть ангедонией.

Кадр из фильма «Институт Роузвуд»

Неоправданная серьёзная мина «Института» никак не подкрепляется фактами. Весь пугающий нравоучительный тон задаётся монологами по пять минут, которые на деле оказываются пустопорожним трёпом, вслушиваться в который опасно для жизни. Реплики героев, кажется, даже не писали — их просто вытаскивали случайным образом из генератора бреда. Другая же половина фильма пестрит около-сексуальными сценами на мотив «С широко закрытыми глазами» Кубрика. Хотя, снимай Мастер, шутки ради, действительно с закрытыми глазами (а ещё ушами и носом), было бы не так мерзко и пусто.

Кадр из фильма «Институт Роузвуд»

Стараясь прикрываться психологическим триллером про игры разума и переплетения незаурядных интеллектов, «Институт Роузвуд» скатывается в «Плетёного человека» с голыми оккультистами и бутафорскими усами, а сам Франко попадает в группу риска тех, кто может повторить незавидную судьбу Николаса Кейджа. Про последнего уже лет как пятнадцать шутят, и не зря: «Кто он, безумец или гений?», — хотя и так давно понятно, что он просто бездарен, и вся его вычурная ненормальность и косноязычная непохожесть ролей является прикрытием для отсутствия хоть какого-нибудь таланта. А у Франко, меж тем, начинает страдать репутация, ибо «Институт Роузвуд» оказывается едва ли десятым фильмом, который с треском проваливается в прокате из-за своей неубедительности. А может, и правда, всё переплетено?

Евгений Антипин

В российском прокате с 6 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Институт Роузвуд»