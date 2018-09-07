«Кин»: Рецензия Киноафиши

Как остаться человеком

Элайджу (Майлс Труитт) усыновили, когда он был еще совсем маленьким, на память от родных родителей ему достался лишь шрам на руке. В новой семье жизнь его тоже сладкой назвать нельзя. Приемная мама мальчика умерла, отец (Деннис Куэйд) зарабатывает так мало, что едва сводит концы с концами, а сводный брат Джимми (Джек Рейнор) только вышел из тюрьмы и в первые же дни на свободе успел обзавестись серьезными врагами во главе с головорезом Тайлером (Джеймс Франко). Чтобы раздобыть несколько долларов, Элайджа бродит по заброшенным фабрикам и складам, выискивая, что бы сдать в качестве металлолома. В одном из таких зданий он обнаруживает мощнейшее оружие, что было создано явно не силами инженеров и ученых Земли. Парень не смог побороть искушение и забрал его себе, и вот он и его сводный брат уже мчатся по шоссе, даже не догадываясь, что на них объявлена охота – гангстеры, полицейские и таинственные внеземные солдаты идут по их следу.

Кадр из фильма «Кин»

Казалось бы, синопсис фильма «Кин» обещает зрителю очередную фантастическую киноленту, где главный герой – подросток, кайфующий от того, какой же он особенный и спасающий между делом мир. Но зрелищной фантастики с масштабными спецэффектами и лихим юмором от ленты братьев Джонатана и Джоша Бэйкер ждать не приходится. В «Кин», конечно, слышны отголоски очень многих франшиз и биографий выдающихся киногероев – от Гарри Поттера до Супермена – да и поступь «Черной Пантеры» в фильме тоже угадывается с первых минут, но пафоса дорогостоящих голливудских лент здесь в разы меньше. Мешанина из отсылок к различным фантастическим экшнам урезонивается неожиданным и пронзительным драматическим аккордом.

Кадр из фильма «Кин»

Жанровый гибрид от братьев Бэйкер все больше тяготеет к криминальной драме и истории о дисфункциональной семье, где любовь идет рука об руку со строгостью на грани с безжалостностью и сдобрена огромным количеством обид и страхов, потому что людям приходится жить бок о бок с криминалом, и как сохранить хотя бы толику спокойствия и уверенности в завтрашнем дне, никто толком не понимает. Элайджа, его сводный брат, и Милли (Зои Кравиц), присоединившаяся к братьям по дороге, скрываясь от своего собственного монстра, вряд ли знают, что такое тихая и спокойная жизнь. На их психике окружающий мир уже отразился не самым лучшим образом.

Кадр из фильма «Кин»

Обзаведясь таким гаджетом, как супероружие, Элайджа, в отличие, скажем, от Человека-Паука в исполнении Тома Холланда, не спешит сразиться с суперзлодеем и доказать, что он «хороший мальчик», достойный стоять в одном ряду со своим кумиром. Мозг этого парнишки устроен иначе, и смотреть за тем, как он использует бластер, порой просто страшно. Элайджа еще не понимает, что такое ответственность и ценность жизни, да и брать пример ему особо не с кого. «Кин» концентрирует зрительское внимание отнюдь не на благополучном мире, Детройт в картине братьев Бэйкер похож на декорации постапокалиптического фильма, главные действующие лица которого привычно расхаживают рядом с зомби, мутантами или инопланетянами, наивно надеясь на хэппи-энд.

Кадр из фильма «Кин»

«Кин», скажем так, далеко не самое элегантное по структуре кино, что пытается миксовать жанры. В этом плане «Моя девушка ‒ монстр» Начо Вигалондо, «Я сражаюсь с великанами» Андерса Вальтер Хансена выглядят гораздо изящнее. Джонатан и Джон Бэйкер изредка сбиваются с темпа, и отсылки к другим кинолентам не всегда даются ими достаточно ловко, чтобы не показаться нарочитыми. И тем не менее сочетание фантастики и криминальной драмы здесь работает: «Кин» показывает парня четырнадцати лет, для которого дожить до глубокой старости и/или не скатиться по наклонной в той среде, где он растет, означает едва ли то же, что совершить супергеройский подвиг, так как требует фантастических усилий, фантастического везения и фантастической стойкости.

Елена Громова

В российском прокате с 6 сентября 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Кин»