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Киноафиша Рецензии «Ограбление по-итальянски»: Рецензия Киноафиши

«Ограбление по-итальянски»: Рецензия Киноафиши

18 сентября 2003 00:00
«Ограбление по-итальянски»: Рецензия Киноафиши

«Ограбление по-итальянски» - это ремейк фильма 1969 года с Майклом Кейном. И если в оригинальной версии ставка делалась на комедию положений, то здесь все замешено на гонках и динамике.

Главную роль Чарли Крокера исполняет Марк Уолберг, который вместе со своей шайкой задумал ограбить предателя Стива (Эдвард Нортон). Это уже не простое ограбление, а воровство у вора. Как сказал один из героев, в этом деле чувства - помеха. Но у этого ограбление главная цель не жажда наживы, а месть за убитого Джона Бриджера, который был не только профессиональным медвежатником, но и отцом Стеллы (Шарлиз Терон), которая теперь становится частью команды Крокера.

Сейчас в Голливуде тема ограблений очень популярна. Вспомним «Одиннадцать друзей Оушена», «Большой куш», «Медвежатник», а сколько, наверное, будет сиквелов («Двенадцать друзей Оушена»2004г.). Везде собирается команда с точным распределением ролей, разрабатывается дерзкий план и выполняется, при чем зритель, зная, чем все закончится, остается в постоянном напряжении, так как поворот событий неожиданный.

Чем отличается фильмы в этом стиле прошлых лет от сегодня? С прогрессом появляются всевозможные приспособления воров, и успех всего дела часто зависит от компьютерного гения. Оригинальный фильм 1969 года был известен сценой погони на Mini Cooper. Компания BMW сделала product placement этой марки и выпустила обновленную версию и теперь мы можем лицезреть, как обаятельная Шарлиз Терон на минивене устраивает гонки в шахте метро.

Режиссеры все чаще обращают внимание зрителей к романтическому образу бандитов, которые по сути своей все-таки идут вразрез не только с моральными устоями общества, но и нарушают законы. И не даром глава МВД господин Грызлов начал обращать внимание на тот факт, что теперь герои подростков не Зорро и Робин Гуд, а Саша Белый и Данила Бодров.

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