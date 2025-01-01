Меню
Эдвард Нортон
Награды
Награды и номинации Эдварда Нортона
Edward Norton
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Эдварда Нортона
Оскар 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1999
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Золотой глобус 1997
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Победитель
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2015
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
Outstanding Nonfiction Special
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2015
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучший бой
Номинант
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Лучший бой
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Лучший злодей
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2015
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
