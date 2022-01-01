Сериал «Полный расколбас: Едатопия» – это спин-офф полнометражного анимационного фильма «Полный расколбас». В центре событий оказываются продукты из супермаркета – сосиска, булочка, помидор и другие. Они разговаривают, ходят, дружат между собой и даже занимаются любовью. В общем, в их мире все происходит как у людей… за одним исключением: люди ими питаются. Сюжет завязывается, когда друзья-продукты решают избежать печальной участи чьего-то ужина и отправляются на поиски фантастического города Едатопия.