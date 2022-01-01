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Киноафиша Сериалы Полный расколбас: Едатопия

Полный расколбас: Едатопия ( - …)

Sausage Party: Foodtopia
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Amazon Prime Video
О чем сериал

Сериал «Полный расколбас: Едатопия» – это спин-офф полнометражного анимационного фильма «Полный расколбас». В центре событий оказываются продукты из супермаркета – сосиска, булочка, помидор и другие. Они разговаривают, ходят, дружат между собой и даже занимаются любовью. В общем, в их мире все происходит как у людей… за одним исключением: люди ими питаются. Сюжет завязывается, когда друзья-продукты решают избежать печальной участи чьего-то ужина и отправляются на поиски фантастического города Едатопия. 

В ролях
В ролях
Майкл Сера
Майкл Сера
Сет Роген
Сет Роген
Эдвард Нортон
Эдвард Нортон
Уилл Форте
Уилл Форте
Кристен Уиг
Кристен Уиг
Дэвид Крамхолц
Дэвид Крамхолц
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф
Анимационный фильм «Полный расколбас» получит многосерийный спин-офф
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