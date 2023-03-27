От Караваджо до Ван Гога: 7 фильмов о знаменитых художниках

В одной из главных кинопремьер весны рассказывается о выдающемся итальянском художнике Микеланджело Меризи да Караваджо, работы которого изменили облик всей западноевропейской живописи 17-го века. Будучи обвиненным в убийстве, в 1610 году он оказывается в изгнании и сбегает в Неаполь. Между тем до Папы Римского доходит слух, мол, беглец использует для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тем самым бросая вызов церкви. По следу Караваджо идет тайный агент Ватикана, известный как Тень, нанятый лично Павлом V. Отныне жизнь художника находится в руках загадочного посланника. Помимо безукоризненного визуального ряда, фильм Микеле Плачидо порадует зрителей звездным кастом: образ скандального художника воплотил Риккардо Скамарчио, тогда как роли второго плана достались Луи Гаррелю и Изабель Юппер, не нуждающимся в представлении.

«Тень Караваджо» выходит в российский прокат 30 марта!

Тень Караваждо

Биография Винсента Ван Гога – настоящий кладезь для кинематографистов. Немудрено, что безумный гений, непонятый современниками, появлялся на экране чаще любого другого художника. Удачнее прочих жизнь Ван Гога воспроизвел классик американского кино Роберт Олтмен в ​​​​​​​​​​​​​«Винсенте и Тео», тогда как в фэнтезийном киноальманахе Акиры Куросавы «Сны» импрессиониста сыграл Мартин Скорсезе, а «​​​​​​​Ван Гог. С любовью, Винсент» стал первым в истории анимационным фильмом, полностью нарисованным масляными красками на досках. Мы же предлагаем посмотреть кинокартину Джулиана Шнабеля «Ван Гог. На пороге вечности», которую, как водится, сложно назвать классическим байопиком. Режиссера интересует не столько изложение фактов, сколько сам процесс творчества. Камера оператора Бенуа Беломма неторопливо следует за Ван Гогом в исполнении Уиллема Дефо, способствуя максимальному погружению в процесс создания шедевров мастера. Невероятное зрелище, которое порадует каждого, кто устал от шаблонных биографических драм, представляющих собой экранизации заголовков из Википедии.

Ван Гог. На пороге вечности

Луис Уэйн – еще один творец не от мира сего, прославившийся в конце 19-го века рисунками антропоморфных котов. Создатели ленты переносят зрителя в викторианскую эпоху, пестрой цветовой палитрой напоминающую работы самого художника. По сюжету, Уэйн с трудом сводит концы с концами и берется за любую подработку, меняя одну профессию за другой. После смерти отца он вынужден в одиночку содержать огромную семью, состоящую из матери и пяти сестер. Все меняется, когда Уэйна устраивают иллюстратором, а в его доме появляется бойкая гувернантка в исполнении Клер Фой. Несмотря на тот факт, что авторы «Кошачьих миров Луиса Уэйна» старательно обходят острые углы, кинокартина смотрится на одном дыхании, а Бенедикт Камбербэтч занес в свою копилку очередную яркую роль.

Кошачьи миры Луиса Уэйна

Эдвард Мунк

Незаслуженно забытый трехчасовой фильм английского режиссера Питера Уоткинса, снятый им для норвежского телевидения в 1974 году. Перед нами фактически мокьюментари, в котором с искусствоведческой точностью воссоздается десятилетие из жизни художника Эдварда Мунка, знакомого многим по картине «Крик». Как и всегда у Уоткинса, все роли исполнили актеры-непрофессионалы, болезненный облик которых пугает не меньше, чем работы экспрессиониста. Основные события разворачиваются в период с 1884 по 1895 год, когда происходило становление Мунка. Поверьте, такого байопика вы еще точно не видели!

Эдвард Мунк

«Призраки Гойи» – одна из наиболее известных лент на заявленную тему. Как можно догадаться из названия, речь в ней идет о непростой судьбе портретиста Франциско Гойи, одного из ключевых мастеров эпохи романтизма. Режиссером выступил Милош Форман, подаривший миру общепризнанные шедевры «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей», тогда как в ролях задействованы европейские суперзвезды Хавьер Бардем, Натали Портман и Стеллан Скарсгард. События разворачиваются на территории Испании в темные годы инквизиции. Когда муза Гойи попадает в темницу, художник обращается за помощью к своему другу, священнику Лоренцо, в результате чего взаимоотношения всех троих подвергаются серьезной проверке на прочность.

Призраки Гойи

Кинокартина посвящена известной странице биографии Поля Гогена, когда в поисках вдохновения великий живописец переехал из Парижа, где у него было все, на забытый богом остров Таити. Здесь судьба сталкивает француза с прекрасной дикаркой Техирой, которая становится его музой. Роль Гогена исполнил Венсан Кассель, актерская игра которого – главное украшение фильма.

Дикарь

Конечно, говоря о фильмах про художников, нельзя обойти стороной «Фриду». Невзирая на тот факт, что постановкой занималась Джули Тэймор, лента вряд ли бы появилась на свет без Сальмы Хайек. Именно она несколько лет упорно продвигала идею создания байопика о Фриде, а также лично убедила сняться Альфреда Молину, ради роли Диего Риверу набравшего свыше тридцати килограммов. Она же пригласила Эдварда Нортона, не только иронично воплотившего образ Рокфеллера, но и переписавшего сценарий за четырьмя профессионалами. Конечно же, без работы не остался и Антонио Бандерас, прежде зажигавший с Хайек в фильмах Роберта Родригеса. Где-то неподалеку – юный Диего Луна и седовласый Джеффри Раш. Однако все они меркнут на фоне самой Сальмы, ради роли Фриды Кало отказавшейся от участия в бондиане и отвоевавшей место у Дженнифер Лопес. Байопик стал вершиной в карьере мексиканской актрисы, вложившей в проект не только все силы, но и душу. Кино охватывает большую часть жизни художницы – от восемнадцати лет до самой смерти.