Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»

Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер многосерийной авантюрной комедии «Хутор», премьера которой состоится 19 июля. Также шоу будет доступно на сервисе PREMIER, а позже выйдет на телеканале ТНТ.

Главный герой — молодой инфоцыган Артем (Сергей Романович), который позиционирует себя как эксперта по криптовалюте. Однажды его жертвой становится богатый и влиятельный человек (Владимир Стеклов). Чтобы отделаться от преследования, Артем притворяется, будто утратил свою личность. В образе дикаря он скрывается в лесу, надеясь, что проблемы со временем уладятся. Однако Артема обнаруживает полиция и отдает его на перевоспитание на отрезанный от цивилизации Хутор, которым руководит суровый Батя (Гоша Куценко).

В прошлом Батя занимался бизнесом, но затем отрекся от материальных благ во имя духовного развития. Он берется «сделать человека» из Артема, а затем убеждает себя, что парень — его потерянный сын. Однако не все члены коммуны верят в притворство Артема.

Режиссером всех семнадцати серий выступает Илья Силаев. Актерский состав дополнили Александра Долгова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова и другие.