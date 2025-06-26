Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»

Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»

26 июня 2025 11:23
Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»

Новая вариация «Холопа».

Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер многосерийной авантюрной комедии «Хутор», премьера которой состоится 19 июля. Также шоу будет доступно на сервисе PREMIER, а позже выйдет на телеканале ТНТ.

Главный герой — молодой инфоцыган Артем (Сергей Романович), который позиционирует себя как эксперта по криптовалюте. Однажды его жертвой становится богатый и влиятельный человек (Владимир Стеклов). Чтобы отделаться от преследования, Артем притворяется, будто утратил свою личность. В образе дикаря он скрывается в лесу, надеясь, что проблемы со временем уладятся. Однако Артема обнаруживает полиция и отдает его на перевоспитание на отрезанный от цивилизации Хутор, которым руководит суровый Батя (Гоша Куценко).

В прошлом Батя занимался бизнесом, но затем отрекся от материальных благ во имя духовного развития. Он берется «сделать человека» из Артема, а затем убеждает себя, что парень — его потерянный сын. Однако не все члены коммуны верят в притворство Артема.

Режиссером всех семнадцати серий выступает Илья Силаев. Актерский состав дополнили Александра Долгова, Дмитрий Белоцерковский, Александр Сетейкин, Анастасия Имамова, Арина Постникова и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони» Читать дальше 17 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше