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Киноафиша Новости Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого

Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого

30 июня 2025 11:12
Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого

Сценарий уже готов, сейчас проект пребывает на этапе кастинга.

В видеоинтервью Лауре Джугелии на YouTube-канале Fametime TV режиссер и сценарист Юрий Быков рассказал, что работает над сериалом по последнему роману Льва Толстого «Воскресение». Свое желание обратиться к классике 43-летний кинематографист объясняет тем, что увидел в произведении Толстого отражение самого себя.

Подбор актеров на роли в предстоящем сериале уже начался, но имена вовлеченных исполнителей пока не разглашаются. При этом Быков отметил, что сделает ставку на известных кино- и театральных артистов. По ходу беседы с Джугелией режиссер признался, что высоко ценит Юру Борисова, Ивана Янковского и Никиту Кологривого. Возможно, кто-то из них снимется в «Воскресении» в роли князя Дмитрия Нехлюдова. По сюжету он соблазняет юную Катюшу Маслову, для которой это происшествие становится началом злоключений.

Быков зарекомендовал себя как автор мрачных драм о безутешных отечественных реалиях, в числе которых «Дурак» (2014) и «Завод» (2018). Также он в качестве постановщика работал над популярным сериалом «Метод» с Константином Хабенским. Последний на данный момент крупный проект Быкова — сериал о 90-х «Лихие». Второй сезон этой саги выйдет осенью.

Фото: Legion-Media
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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