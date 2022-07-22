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Оскар 2020 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов
Оскар 2020 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
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Меньшинства, женщины и инвалиды: изменились стандарты отбора на премию «Оскар»
Теперь мало кто отважится обвинить киноакадемию в устаревших взглядах, расизме или нетерпимости.
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9 сентября 2020 11:55
Не больше 10: премия «Оскар» меняет правила отбора номинантов
Это поможет академикам слышать большее количество голосов представителей разных сообществ.
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15 июня 2020 10:12
Хоакин Феникс рассказал о ссоре с Робертом Де Ниро перед съемками «Джокера»
Все дело в предварительной читке сценария.
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13 апреля 2020 16:05
Киноляп: в фильме «Маленькие женщины» нашли пластиковую бутылку для воды
Карантин подвиг фанатку к пересмотру ленты, во время которого она и обнаружила эту забавную оплошность.
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2 апреля 2020 14:27
Сцена с голым торсом Брэда Питта в «Однажды в… Голливуде» была импровизацией
Об этом режиссер Квентин Тарантино рассказал Эми Шумер во время записи ее подкаста.
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1 апреля 2020 15:27
Коронавирус может затронуть правила и сроки проведения «Оскара» 2021
Есть риск, что за самую престижную кинопремию некому будет бороться.
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23 марта 2020 13:37
Сцену с персиком из «Паразитов» написали по мотивам реальной истории с другом Пон Чжун-Хо
Мировые сборы картины превысили 224 миллиона долларов.
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28 февраля 2020 19:25
«Что за...?»: Трампа возмутила победа южнокорейского фильма «Паразиты» на «Оскаре»
Президент США снова ругается с Голливудом.
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21 февраля 2020 15:34
Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» Пон Чжун-Хо трогательное письмо
Оказалось, что требовательному Скорсезе очень нравятся картины южнокорейского коллеги.
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20 февраля 2020 21:08
Брэд Питт признался, что речи для наградного сезона ему писал режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер
«Мы с моим приятелем Финчером постоянно перекидываемся колкостями!»
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11 февраля 2020 13:33
После «Оскара»: шутка насчет плохих визуальных эффектов оскорбила специалистов VFX
Представители сообщества обратились к организаторам премии с серьезным заявлением.
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11 февраля 2020 12:43
«Оскар» 2020 собрал рекордно низкое число зрителей
По сравнению с прошлым годом, рейтинг церемонии в США упал на 20 процентов.
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11 февраля 2020 11:49
После вручения «Оскара»: Брэд Питт обещал «исчезнуть на некоторое время»
Звездный актер получил-таки заветную статуэтку.
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11 февраля 2020 10:11
Райан Джонсон планирует сменить актерский состав в «Достать ножи 2»
Продолжение должно стать совершенно новой детективной историей.
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10 февраля 2020 16:59
Том Хэнкс своеобразно почтил память Кирка Дугласа на церемонии «Оскар»
Дуглас скончался за несколько дней до проведения кинопремии.
Написать
10 февраля 2020 15:05
Неожиданно: Вин Дизель рассказал, кого из лауреатов «Оскара» хотел бы увидеть в касте «Форсажа»
По мнению актера, в каст отлично впишется «агент М».
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10 февраля 2020 14:53
Натали Портман поддержала женщин-режиссеров, оставшихся без номинации на «Оскар», с помощью вышивки на платье
В итоге наряд актрисы стал одним из самых обсуждаемых событий церемонии.
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10 февраля 2020 14:40
Звезды смеются: лучшие шутки церемонии награждения «Оскар» 2020
Как обычно, церемония не обошлась без юмора.
Написать
10 февраля 2020 14:34
Спустя 16 лет: Рене Зеллвегер объяснила, что значит для нее новый «Оскар»
Долгие годы актриса была обделена вниманием Американской киноакадемии, однако недавняя церемония вручения «Оскара» все изменила.
Написать
10 февраля 2020 14:30
За кулисами «Оскара»: самые яркие и волнительные моменты церемонии 2020, которые не показали зрителям
Хоакин Феникс со слезами на глазах и Том Хэнкс, придумывающий шутки в последний момент.
Написать
10 февраля 2020 14:21
Элтон Джон считает, что Тэрон Эджертон должен был получить «Оскар» за «Рокетмена»
Сам музыкант унес домой заслуженную статуэтку.
Написать
10 февраля 2020 14:13
«Спасибо вам за второй шанс»: Хоакин Феникс произнес трогательную речь на вручении «Оскара»
Исполнитель роли Джокера признался, что раньше часто вел себя жестоко и эгоистично на съемочной площадке.
Написать
10 февраля 2020 14:05
ПАРАЗИТельные результаты. Итоги премии «Оскар» в гифках, скриншотах и цитатах.
Наградный сезон завершился победой южнокорейского фильма «Паразиты» режиссера Пон Чжун-Хо. Он же забрал награды в категориях «Лучший сценарий», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший режиссер».
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10 февраля 2020 11:52
«Оскар» 2020: объявлен полный список победителей
В ночь с воскресенья на понедельник, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручений главной кинопремии года – «Оскар» 2020 получили лучшие представители Голливуда.
Написать
10 февраля 2020 09:08
Угадываем все сюрпризы и скандальные решения грядущей премии "Оскар"
Лучший фильм: Все указывает на триумф «1917». Фильм получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма», с успехом одолел конкурентов на гильдии продюсеров PGA
Написать
7 февраля 2020 12:51
Лора Дерн призналась, что плакала 30 минут после чтения сценария «Брачной истории»
Задумка Ноа Баумбаха впечатлила актрису до глубины души.
Написать
6 февраля 2020 15:05
Продюсеры «Оскара» сделают ставку на гендерное и расовое разнообразие
Судя по номинантам этого года, не до конца ясно, как им удастся осуществить подобные планы.
Написать
6 февраля 2020 11:54
Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей
Киноакадемия окончательно всех запутала.
Написать
5 февраля 2020 10:01
Синтиа Эриво жалеет, что стала единственной темнокожей женщиной в числе номинантов на «Оскар» 2020
«Печально, что в комнате среди номинантов нет ни одной темнокожей женщины, с которой я могла бы разделить этот момент».
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4 февраля 2020 10:46
Галь Гадот, Уилл Феррелл, Марк Руффало и другие: представлен список ведущих «Оскара» 2020
Киноакадемия назвала имена тех, кто вручит победителям заветные статуэтки.
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30 января 2020 17:17
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