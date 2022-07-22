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Киноафиша Новости Оскар 2020 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов

Оскар 2020 – новости, прогнозы экспертов, список номинантов

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
Меньшинства, женщины и инвалиды: изменились стандарты отбора на премию «Оскар» Меньшинства, женщины и инвалиды: изменились стандарты отбора на премию «Оскар» Теперь мало кто отважится обвинить киноакадемию в устаревших взглядах, расизме или нетерпимости.
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9 сентября 2020 11:55
Не больше 10: премия «Оскар» меняет правила отбора номинантов Не больше 10: премия «Оскар» меняет правила отбора номинантов Это поможет академикам слышать большее количество голосов представителей разных сообществ.
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15 июня 2020 10:12
Хоакин Феникс рассказал о ссоре с Робертом Де Ниро перед съемками «Джокера» Хоакин Феникс рассказал о ссоре с Робертом Де Ниро перед съемками «Джокера» Все дело в предварительной читке сценария.
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13 апреля 2020 16:05
Киноляп: в фильме «Маленькие женщины» нашли пластиковую бутылку для воды Киноляп: в фильме «Маленькие женщины» нашли пластиковую бутылку для воды Карантин подвиг фанатку к пересмотру ленты, во время которого она и обнаружила эту забавную оплошность.
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2 апреля 2020 14:27
Сцена с голым торсом Брэда Питта в «Однажды в… Голливуде» была импровизацией Сцена с голым торсом Брэда Питта в «Однажды в… Голливуде» была импровизацией Об этом режиссер Квентин Тарантино рассказал Эми Шумер во время записи ее подкаста.
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1 апреля 2020 15:27
Коронавирус может затронуть правила и сроки проведения «Оскара» 2021 Коронавирус может затронуть правила и сроки проведения «Оскара» 2021 Есть риск, что за самую престижную кинопремию некому будет бороться.
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23 марта 2020 13:37
Сцену с персиком из «Паразитов» написали по мотивам реальной истории с другом Пон Чжун-Хо Сцену с персиком из «Паразитов» написали по мотивам реальной истории с другом Пон Чжун-Хо Мировые сборы картины превысили 224 миллиона долларов.
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28 февраля 2020 19:25
«Что за...?»: Трампа возмутила победа южнокорейского фильма «Паразиты» на «Оскаре» «Что за...?»: Трампа возмутила победа южнокорейского фильма «Паразиты» на «Оскаре» Президент США снова ругается с Голливудом.
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21 февраля 2020 15:34
Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» Пон Чжун-Хо трогательное письмо Мартин Скорсезе написал режиссеру «Паразитов» Пон Чжун-Хо трогательное письмо Оказалось, что требовательному Скорсезе очень нравятся картины южнокорейского коллеги.
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20 февраля 2020 21:08
Брэд Питт признался, что речи для наградного сезона ему писал режиссер Брэд Питт признался, что речи для наградного сезона ему писал режиссер "Бойцовского клуба" Дэвид Финчер «Мы с моим приятелем Финчером постоянно перекидываемся колкостями!»
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11 февраля 2020 13:33
После «Оскара»: шутка насчет плохих визуальных эффектов оскорбила специалистов VFX После «Оскара»: шутка насчет плохих визуальных эффектов оскорбила специалистов VFX Представители сообщества обратились к организаторам премии с серьезным заявлением.
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11 февраля 2020 12:43
«Оскар» 2020 собрал рекордно низкое число зрителей «Оскар» 2020 собрал рекордно низкое число зрителей По сравнению с прошлым годом, рейтинг церемонии в США упал на 20 процентов.
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11 февраля 2020 11:49
После вручения «Оскара»: Брэд Питт обещал «исчезнуть на некоторое время» После вручения «Оскара»: Брэд Питт обещал «исчезнуть на некоторое время» Звездный актер получил-таки заветную статуэтку.
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11 февраля 2020 10:11
Райан Джонсон планирует сменить актерский состав в «Достать ножи 2» Райан Джонсон планирует сменить актерский состав в «Достать ножи 2» Продолжение должно стать совершенно новой детективной историей.
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10 февраля 2020 16:59
Том Хэнкс своеобразно почтил память Кирка Дугласа на церемонии «Оскар» Том Хэнкс своеобразно почтил память Кирка Дугласа на церемонии «Оскар» Дуглас скончался за несколько дней до проведения кинопремии.
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10 февраля 2020 15:05
Неожиданно: Вин Дизель рассказал, кого из лауреатов «Оскара» хотел бы увидеть в касте «Форсажа» Неожиданно: Вин Дизель рассказал, кого из лауреатов «Оскара» хотел бы увидеть в касте «Форсажа» По мнению актера, в каст отлично впишется «агент М».
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10 февраля 2020 14:53
Натали Портман поддержала женщин-режиссеров, оставшихся без номинации на «Оскар», с помощью вышивки на платье Натали Портман поддержала женщин-режиссеров, оставшихся без номинации на «Оскар», с помощью вышивки на платье В итоге наряд актрисы стал одним из самых обсуждаемых событий церемонии.
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10 февраля 2020 14:40
Звезды смеются: лучшие шутки церемонии награждения «Оскар» 2020 Звезды смеются: лучшие шутки церемонии награждения «Оскар» 2020 Как обычно, церемония не обошлась без юмора.
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10 февраля 2020 14:34
Спустя 16 лет: Рене Зеллвегер объяснила, что значит для нее новый «Оскар» Спустя 16 лет: Рене Зеллвегер объяснила, что значит для нее новый «Оскар» Долгие годы актриса была обделена вниманием Американской киноакадемии, однако недавняя церемония вручения «Оскара» все изменила.
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10 февраля 2020 14:30
За кулисами «Оскара»: самые яркие и волнительные моменты церемонии 2020, которые не показали зрителям За кулисами «Оскара»: самые яркие и волнительные моменты церемонии 2020, которые не показали зрителям Хоакин Феникс со слезами на глазах и Том Хэнкс, придумывающий шутки в последний момент.
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10 февраля 2020 14:21
Элтон Джон считает, что Тэрон Эджертон должен был получить «Оскар» за «Рокетмена» Элтон Джон считает, что Тэрон Эджертон должен был получить «Оскар» за «Рокетмена» Сам музыкант унес домой заслуженную статуэтку.
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10 февраля 2020 14:13
«Спасибо вам за второй шанс»: Хоакин Феникс произнес трогательную речь на вручении «Оскара» «Спасибо вам за второй шанс»: Хоакин Феникс произнес трогательную речь на вручении «Оскара» Исполнитель роли Джокера признался, что раньше часто вел себя жестоко и эгоистично на съемочной площадке.
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10 февраля 2020 14:05
ПАРАЗИТельные результаты. Итоги премии «Оскар» в гифках, скриншотах и цитатах. ПАРАЗИТельные результаты. Итоги премии «Оскар» в гифках, скриншотах и цитатах. Наградный сезон завершился победой южнокорейского фильма «Паразиты» режиссера Пон Чжун-Хо. Он же забрал награды в категориях «Лучший сценарий», «Лучший иностранный фильм» и «Лучший режиссер». 
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10 февраля 2020 11:52
«Оскар» 2020: объявлен полный список победителей «Оскар» 2020: объявлен полный список победителей В ночь с воскресенья на понедельник, 10 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручений главной кинопремии года – «Оскар» 2020 получили лучшие представители Голливуда.
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10 февраля 2020 09:08
Угадываем все сюрпризы и скандальные решения грядущей премии Угадываем все сюрпризы и скандальные решения грядущей премии "Оскар" Лучший фильм: Все указывает на триумф «1917». Фильм получил «Золотой глобус» в категории «Лучшая драма», с успехом одолел конкурентов на гильдии продюсеров PGA
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7 февраля 2020 12:51
Лора Дерн призналась, что плакала 30 минут после чтения сценария «Брачной истории» Лора Дерн призналась, что плакала 30 минут после чтения сценария «Брачной истории» Задумка Ноа Баумбаха впечатлила актрису до глубины души.
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6 февраля 2020 15:05
Продюсеры «Оскара» сделают ставку на гендерное и расовое разнообразие Продюсеры «Оскара» сделают ставку на гендерное и расовое разнообразие Судя по номинантам этого года, не до конца ясно, как им удастся осуществить подобные планы.
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6 февраля 2020 11:54
Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей Предсказания на «Оскар-2020» приняли за спойлер со списком победителей Киноакадемия окончательно всех запутала.
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5 февраля 2020 10:01
Синтиа Эриво жалеет, что стала единственной темнокожей женщиной в числе номинантов на «Оскар» 2020 Синтиа Эриво жалеет, что стала единственной темнокожей женщиной в числе номинантов на «Оскар» 2020 «Печально, что в комнате среди номинантов нет ни одной темнокожей женщины, с которой я могла бы разделить этот момент».
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4 февраля 2020 10:46
Галь Гадот, Уилл Феррелл, Марк Руффало и другие: представлен список ведущих «Оскара» 2020 Галь Гадот, Уилл Феррелл, Марк Руффало и другие: представлен список ведущих «Оскара» 2020 Киноакадемия назвала имена тех, кто вручит победителям заветные статуэтки.
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30 января 2020 17:17
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