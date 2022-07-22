7 ролей Кристиана Бэйла, о которых вы не знали или забыли

О культовых ролях этого актёра, вроде «Американского психопата», «Машиниста» и «Темного рыцаря», знают уже все, и рассказать что-то новое об этих работах мы вряд ли сможем, а вот познакомить вас с 7 малоизвестными ролями Кристина Бэйла, о которых вы не знали или уже совсем забыли, – пожалуйста.