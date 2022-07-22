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Киноафиша Новости Оскар 2019 - все самое интересное с церемонии вручения премии

Оскар 2019 - все самое интересное с церемонии вручения премии

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Киноакадемия не тронула фильмы Netflix, но ввела некоторые изменения Киноакадемия не тронула фильмы Netflix, но ввела некоторые изменения Стивен Спилберг также прояснил свою позицию по стриминг-сервису.
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24 апреля 2019 18:25
Не обижайте Netflix: Киноакадемия получила предупреждение от министерства юстиции Не обижайте Netflix: Киноакадемия получила предупреждение от министерства юстиции Желание Американской киноакадемии ограничить участие фильмов производства стриминг-гиганта в оскаровском забеге, может оказаться противозаконным.
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3 апреля 2019 10:03
Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров» Стало известно количество кроликов на костюме Мелиссы МакКарти во время вручения «Оскаров» Актриса, номинированная в категории «Лучшая женская роль», представляла награду за дизайн костюмов в наряде, вдохновленном драмой «Фаворитка».
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27 февраля 2019 18:46
Внезапная Оливия, довольный Спайк и злой Трамп: Главное на «Оскарах» Внезапная Оливия, довольный Спайк и злой Трамп: Главное на «Оскарах» Главред Киноафиши Татьяна Шорохова о том, чем запомнится 91-я церемония вручения наград Американской киноакадемии.
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26 февраля 2019 12:22
Лучшие наряды «Оскара» по мнению Киноафиши Лучшие наряды «Оскара» по мнению Киноафиши В Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
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25 февраля 2019 18:14
«Зелёная книга» стала лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии «Зелёная книга» стала лучшим фильмом года по версии Американской киноакадемии В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
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25 февраля 2019 07:14
Альфонсо Куарон получил «Оскар» за лучшую режиссуру Альфонсо Куарон получил «Оскар» за лучшую режиссуру Постановщика наградили за чёрно-белую драму «Рома».
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25 февраля 2019 07:08
Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии Оливия Колман стала лучшей актрисой года по версии Американской киноакадемии Актрису отметили за главную женскую роль в костюмной драме «Фаворитка».
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25 февраля 2019 06:58
Рами Малека наградили «Оскаром» за лучшую мужскую роль Рами Малека наградили «Оскаром» за лучшую мужскую роль Актёра отметили за роль в фильме «Богемская рапсодия».
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25 февраля 2019 06:45
«Зелёная книга» и «Чёрный клановец» получили «Оскары» за лучшие сценарии «Зелёная книга» и «Чёрный клановец» получили «Оскары» за лучшие сценарии «Зелёную книгу» отметили за лучший оригинальный сценарий, а «Чёрного клановца» — за лучший адаптированный.
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25 февраля 2019 06:16
Лучшим анимационным фильмом года признали «Человека-паука: Через вселенные» Лучшим анимационным фильмом года признали «Человека-паука: Через вселенные» В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
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25 февраля 2019 05:31
Махершала Али получил «Оскар» как лучший актёр второго плана Махершала Али получил «Оскар» как лучший актёр второго плана Актёра отметили за роль в фильме «Зелёная книга».
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25 февраля 2019 05:24
«Рома» стала лучшим фильмом на иностранном языке «Рома» стала лучшим фильмом на иностранном языке Картина, снятая на испанском языке, представляет Мексику.
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25 февраля 2019 05:06
Альфонсо Куарона на премии «Оскар» отметили как лучшего оператора Альфонсо Куарона на премии «Оскар» отметили как лучшего оператора Куарон получил награду за фильм «Рома».
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25 февраля 2019 04:44
Реджина Кинг получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана Реджина Кинг получила «Оскар» как лучшая актриса второго плана В ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе прошла 91-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук.
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25 февраля 2019 04:12
Почему «Оскар» превратился в свадебный банкет Почему «Оскар» превратился в свадебный банкет Феликс Зилич размышляет о главной кинопремии мира и приходит к печальным выводам, посмотрев на… Китай.
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22 февраля 2019 14:31
Больше, старше, моложе: Рекорды «Оскара» Больше, старше, моложе: Рекорды «Оскара» За несколько дней до вручения премии посмотрим на некоторые любопытные факты, связанные с наградами Американской киноакадемии, а заодно и на некоторые эпизоды церемоний разных лет.
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21 февраля 2019 19:14
Ночная оскаровская бессонница на Киноафише: Кувшинова и Шорохова в прямом эфире Ночная оскаровская бессонница на Киноафише: Кувшинова и Шорохова в прямом эфире У «Оскара» не будет ведущего, зато есть кинокритик и главред, готовые прокомментировать события в прямом эфире! Рассказываем, как мы проведем ночь с 24 на 25 февраля.
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21 февраля 2019 14:06
«Оскар»: Прогноз букмекеров «Оскар»: Прогноз букмекеров Говорят, «Оскар» непредсказуем. Букмекеры с вами поспорят – у них есть свои взгляды на лауреатов церемонии, которая пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Как говорится, запомните этот текст.
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19 февраля 2019 18:20
Гильдия сценаристов США отметила фильм «Восьмой класс» Гильдия сценаристов США отметила фильм «Восьмой класс» Вручение премии Гильдии сценаристов (WGA Awards) прошло в ночь на 18 февраля в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.
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18 февраля 2019 09:24
Протесты подействовали: Киноакадемия покажет вручение всех «Оскаров» в прямом эфире Протесты подействовали: Киноакадемия покажет вручение всех «Оскаров» в прямом эфире Американская киноакадемия откатила назад очередное неудачное решение.
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16 февраля 2019 00:08
7 ролей Кристиана Бэйла, о которых вы не знали или забыли 7 ролей Кристиана Бэйла, о которых вы не знали или забыли О культовых ролях этого актёра, вроде «Американского психопата», «Машиниста» и «Темного рыцаря», знают уже все, и рассказать что-то новое об этих работах мы вряд ли сможем, а вот познакомить вас с 7 малоизвестными ролями Кристина Бэйла, о которых вы не знали или уже совсем забыли, – пожалуйста.
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15 февраля 2019 16:48
Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением вручения «Оскаров» Киноакадемия прояснила ситуацию с сокращением вручения «Оскаров» Организаторы церемонии назвали новости о награждении четырёх победителей в рекламных паузах дезинформацией.
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14 февраля 2019 13:52
Вонь отчаяния: Как интернет отреагировал на решение киноакадемии сократить вручение «Оскаров» Вонь отчаяния: Как интернет отреагировал на решение киноакадемии сократить вручение «Оскаров» В ночь на 12 февраля стало известно, что во время церемонии вручения «Оскаров» Американская киноакадемия представит четыре номинации во время рекламных пауз.
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12 февраля 2019 10:45
Американская киноакадемия выдаст четыре «Оскара» во время рекламы Американская киноакадемия выдаст четыре «Оскара» во время рекламы Стало известно, какие категории представят за кадром.
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11 февраля 2019 23:40
«Оскар» официально остался без ведущего «Оскар» официально остался без ведущего Ранее комедийный актёр Кевин Харт покинул пост ведущего церемонии вручения премий из-за скандала.
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6 февраля 2019 00:06
Номинанты на «Оскар» собрались на ланч: Фото Номинанты на «Оскар» собрались на ланч: Фото Номинанты на премию Американской академии кинематографических искусств и наук собрались на традиционный ланч перед началом голосования за победителей.
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5 февраля 2019 11:07
О важности «Черной Пантеры» Райана Куглера для прогрессивного человечества О важности «Черной Пантеры» Райана Куглера для прогрессивного человечества Марина Латышева объясняет, почему блокбастер по комиксам совсем не так прост, как кажется.
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23 января 2019 09:55
Номинанты на «Оскар»: Кому повезло, кого прокинули и что теперь делать Номинанты на «Оскар»: Кому повезло, кого прокинули и что теперь делать Главный редактор Киноафиши размышляет о номинациях и приходит к неутешительному выводу.
2 комментария
22 января 2019 19:52
«Оскар-2019»: Номинанты на премию Американской киноакадемии «Оскар-2019»: Номинанты на премию Американской киноакадемии Лидерами по количеству номинаций стали черно-белая драма Альфонсо Куарона «Рома» и костюмная драма «Фаворитка», представленные в десяти категориях.
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22 января 2019 16:29
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