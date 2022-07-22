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Киноафиша Новости Новости киновселенной DC

Новости киновселенной DC

22 июля 2022 14:13 Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа 21 июля 2022 20:56 Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? 20 июля 2022 17:00 Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас 20 июля 2022 12:46 Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO 19 июля 2022 07:00 Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино Ошеломительные метаморфозы звезд комиксов, перекочевавших в культовые жанровые картины прошлого и нынешнего века.
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10 июля 2022 19:00
Леди Гага ведет переговоры о роли Харли Квинн в «Джокере 2» Леди Гага ведет переговоры о роли Харли Квинн в «Джокере 2» Очевидно, что новая версия этой героини будет разительно отличаться от интерпретации Марго Робби.
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14 июня 2022 13:24
Неуязвимый Дуэйн Джонсон отказывается быть покорным в трейлере супергеройского фильма «Черный Адам» Неуязвимый Дуэйн Джонсон отказывается быть покорным в трейлере супергеройского фильма «Черный Адам» Новый антигерой показывает, на что он способен.
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8 июня 2022 17:14
Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел Многочисленные слухи наконец подтвердились.
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8 июня 2022 12:14
Животные-супергерои спасают Супермена в новом трейлере мультфильма «Суперпитомцы» Животные-супергерои спасают Супермена в новом трейлере мультфильма «Суперпитомцы» Одним из соперников главных героев будет миловидный рыжий кот с хвостом-пулеметом.
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4 мая 2022 12:53
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец» Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец» HBO Max готовит очередной сериал о персонажах DC.
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4 мая 2022 12:13
Тест: узнай свое альтер эго из «Бэтмена» Тест: узнай свое альтер эго из «Бэтмена» К цифровому релизу долгожданного «Бэтмена» Мэтта Ривза помогаем определить, какой из героев криминального Готэма может быть вашей альтернативной личностью.
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18 апреля 2022 15:40
Джош Бролин мог получить роль Бэтмена в киновселенной DC Джош Бролин мог получить роль Бэтмена в киновселенной DC По словам актера, это была бы самая «скрежещущая» версия персонажа.
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18 апреля 2022 13:58
Warner Bros Discovery планирует серьезно изменить свой подход к персонажам DC Warner Bros Discovery планирует серьезно изменить свой подход к персонажам DC На повестке – поиск человека, который бы стал для DС своим Кевином Файги.
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15 апреля 2022 13:42
Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук» Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук» Ранее переговоры об этой роли вела Шэрон Стоун.
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15 апреля 2022 10:07
Warner Bros и DC решили приостановить сотрудничество с Эзрой Миллером Warner Bros и DC решили приостановить сотрудничество с Эзрой Миллером Исполнитель роли Флэша оказался в эпицентре скандала.
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7 апреля 2022 12:12
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук» Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук» У актрисы уже есть подобный опыт – она сыграла отрицательную героиню в «Женщине-кошке» с Холли Берри.
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30 марта 2022 16:33
Тест: кто ты из злодеев DC? Тест: кто ты из злодеев DC? Заклятый враг Бэтмена или мстительный брат Аквамена – узнай, кем из антагонистов DC ты мог бы стать.
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21 марта 2022 15:49
Джеймс Ганн объяснил, почему не хочет снимать фильм о Супермене Джеймс Ганн объяснил, почему не хочет снимать фильм о Супермене Работа над проектом с высокими ожиданиями кажется ему гораздо менее веселой. 
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18 июля 2021 16:50
Дуэйн Джонсон сражается с Суперменом в фанатском трейлере «Черного Адама» Дуэйн Джонсон сражается с Суперменом в фанатском трейлере «Черного Адама» Мечты поклонников реализовали в концепт-трейлере. 
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14 июля 2021 13:38
Режиссер «Стражей Галактики» назвал супергеройские фильмы скучными Режиссер «Стражей Галактики» назвал супергеройские фильмы скучными Джеймсу Ганну надоел жанр. 
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14 июля 2021 10:32
Тарантино высказался о «Снайдеркате» и похвалил «безбашенных» фанатов Зака Снайдера Тарантино высказался о «Снайдеркате» и похвалил «безбашенных» фанатов Зака Снайдера Постановщик признался в любви к обширному фанатскому движению.
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14 июля 2021 04:48
«Нужен перерыв»: Марго Робби пока не готова вернуться к роли Харли Квинн «Нужен перерыв»: Марго Робби пока не готова вернуться к роли Харли Квинн Актриса хочет отдохнуть от персонажа. 
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13 июля 2021 19:20
Дуэйн Джонсон показал интригующий кадр со съемок «Черного Адама» Дуэйн Джонсон показал интригующий кадр со съемок «Черного Адама» На фото: костюм со спины и масштабные декорации. 
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13 июля 2021 14:24
Марго Робби отреагировала на смерть Харли Квинн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Марго Робби отреагировала на смерть Харли Квинн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера Фанаты могут быть удивлены ее реакцией.
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13 июля 2021 13:41
«Как “Спасти рядового Райана”»: художник по декорациям описал открывающую сцену «Отряда самоубийц» «Как “Спасти рядового Райана”»: художник по декорациям описал открывающую сцену «Отряда самоубийц» Создатели фильма вдохновлялись военными фильмами, поэтому выстроили масштабные и натуралистичные декорации. 
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12 июля 2021 15:39
Сара Шахи обещает еще больше злодеев DC в «Черном Адаме» Дуэйна Джонсона Сара Шахи обещает еще больше злодеев DC в «Черном Адаме» Дуэйна Джонсона В картине будет фигурировать известная злодейская организация. 
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12 июля 2021 15:30
С Паттинсоном лучше? Бэйла заменили звездой «Сумерек» в «Бэтмене» Нолана С Паттинсоном лучше? Бэйла заменили звездой «Сумерек» в «Бэтмене» Нолана Увидеть настоящего актера в роли Темного Рыцаря можно будет в следующем году. 
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9 июля 2021 14:25
Героиня Эмбер Херд из «Аквамена» получит сольный фильм Героиня Эмбер Херд из «Аквамена» получит сольный фильм Руководство Warner обдумывает запуск прогрессивного блокбастера про Меру. 
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9 июля 2021 13:57
Кинокомиксы Marvel и DC не будут участвовать в Comic-Con@Home 2021 Кинокомиксы Marvel и DC не будут участвовать в [email protected] 2021 Крупнейшие франшизы кинокомиксов в очередной раз не будут представлены на тематической конвенции. 
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8 июля 2021 10:30
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны» В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные. 
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30 октября 2020 12:00
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны» Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны» Концепт-арты злодейского альтер-эго Джейсона Тодда. 
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27 октября 2020 13:27
«Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2» «Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2» Warner Bros. предоставили режиссеру полную творческую свободу. И он ей воспользовался. 
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26 октября 2020 16:26
Слухи: Майкл Китон сыграет пожилого Бэтмена в сериале от HBO Max Слухи: Майкл Китон сыграет пожилого Бэтмена в сериале от HBO Max «Бэтмен будущего» может стать реальностью. 
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26 октября 2020 13:34
Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2» Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2» Парочка эксклюзивных разворотов Empire. 
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26 октября 2020 11:40
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