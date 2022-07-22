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Новости киновселенной DC
Новости киновселенной DC
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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DC
Marvel
От кринжа к эпику: эволюция 5 известных супергероев в кино
Ошеломительные метаморфозы звезд комиксов, перекочевавших в культовые жанровые картины прошлого и нынешнего века.
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10 июля 2022 19:00
Леди Гага ведет переговоры о роли Харли Квинн в «Джокере 2»
Очевидно, что новая версия этой героини будет разительно отличаться от интерпретации Марго Робби.
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14 июня 2022 13:24
Неуязвимый Дуэйн Джонсон отказывается быть покорным в трейлере супергеройского фильма «Черный Адам»
Новый антигерой показывает, на что он способен.
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8 июня 2022 17:14
Официально: «Джокер» с Хоакином Фениксом получит сиквел
Многочисленные слухи наконец подтвердились.
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8 июня 2022 12:14
Животные-супергерои спасают Супермена в новом трейлере мультфильма «Суперпитомцы»
Одним из соперников главных героев будет миловидный рыжий кот с хвостом-пулеметом.
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4 мая 2022 12:53
Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер в спин-оффе сериала «Миротворец»
HBO Max готовит очередной сериал о персонажах DC.
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4 мая 2022 12:13
Тест: узнай свое альтер эго из «Бэтмена»
К цифровому релизу долгожданного «Бэтмена» Мэтта Ривза помогаем определить, какой из героев криминального Готэма может быть вашей альтернативной личностью.
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18 апреля 2022 15:40
Джош Бролин мог получить роль Бэтмена в киновселенной DC
По словам актера, это была бы самая «скрежещущая» версия персонажа.
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18 апреля 2022 13:58
Warner Bros Discovery планирует серьезно изменить свой подход к персонажам DC
На повестке – поиск человека, который бы стал для DС своим Кевином Файги.
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15 апреля 2022 13:42
Сьюзен Сарандон сыграет главную злодейку в фильме DC «Синий Жук»
Ранее переговоры об этой роли вела Шэрон Стоун.
Написать
15 апреля 2022 10:07
Warner Bros и DC решили приостановить сотрудничество с Эзрой Миллером
Исполнитель роли Флэша оказался в эпицентре скандала.
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7 апреля 2022 12:12
Шэрон Стоун договаривается о роли злодейки в фильме DC «Синий Жук»
У актрисы уже есть подобный опыт – она сыграла отрицательную героиню в «Женщине-кошке» с Холли Берри.
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30 марта 2022 16:33
Тест: кто ты из злодеев DC?
Заклятый враг Бэтмена или мстительный брат Аквамена – узнай, кем из антагонистов DC ты мог бы стать.
Написать
21 марта 2022 15:49
Джеймс Ганн объяснил, почему не хочет снимать фильм о Супермене
Работа над проектом с высокими ожиданиями кажется ему гораздо менее веселой.
Написать
18 июля 2021 16:50
Дуэйн Джонсон сражается с Суперменом в фанатском трейлере «Черного Адама»
Мечты поклонников реализовали в концепт-трейлере.
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14 июля 2021 13:38
Режиссер «Стражей Галактики» назвал супергеройские фильмы скучными
Джеймсу Ганну надоел жанр.
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14 июля 2021 10:32
Тарантино высказался о «Снайдеркате» и похвалил «безбашенных» фанатов Зака Снайдера
Постановщик признался в любви к обширному фанатскому движению.
Написать
14 июля 2021 04:48
«Нужен перерыв»: Марго Робби пока не готова вернуться к роли Харли Квинн
Актриса хочет отдохнуть от персонажа.
Написать
13 июля 2021 19:20
Дуэйн Джонсон показал интригующий кадр со съемок «Черного Адама»
На фото: костюм со спины и масштабные декорации.
Написать
13 июля 2021 14:24
Марго Робби отреагировала на смерть Харли Квинн в «Лиге справедливости» Зака Снайдера
Фанаты могут быть удивлены ее реакцией.
Написать
13 июля 2021 13:41
«Как “Спасти рядового Райана”»: художник по декорациям описал открывающую сцену «Отряда самоубийц»
Создатели фильма вдохновлялись военными фильмами, поэтому выстроили масштабные и натуралистичные декорации.
Написать
12 июля 2021 15:39
Сара Шахи обещает еще больше злодеев DC в «Черном Адаме» Дуэйна Джонсона
В картине будет фигурировать известная злодейская организация.
Написать
12 июля 2021 15:30
С Паттинсоном лучше? Бэйла заменили звездой «Сумерек» в «Бэтмене» Нолана
Увидеть настоящего актера в роли Темного Рыцаря можно будет в следующем году.
Написать
9 июля 2021 14:25
Героиня Эмбер Херд из «Аквамена» получит сольный фильм
Руководство Warner обдумывает запуск прогрессивного блокбастера про Меру.
Написать
9 июля 2021 13:57
Кинокомиксы Marvel и DC не будут участвовать в
[email protected]
2021
Крупнейшие франшизы кинокомиксов в очередной раз не будут представлены на тематической конвенции.
Написать
8 июля 2021 10:30
Опубликованы свежие фото со съемок третьего сезона сериала «Титаны»
В кадре замечены Брентон Туэйтес и остальные.
Написать
30 октября 2020 12:00
Первый взгляд: представлен образ Красного колпака для третьего сезона сериала «Титаны»
Концепт-арты злодейского альтер-эго Джейсона Тодда.
Написать
27 октября 2020 13:27
«Мне дали карт-бланш»: Джеймс Ганн признался, что выживут не все герои «Отряда самоубийц 2»
Warner Bros. предоставили режиссеру полную творческую свободу. И он ей воспользовался.
Написать
26 октября 2020 16:26
Слухи: Майкл Китон сыграет пожилого Бэтмена в сериале от HBO Max
«Бэтмен будущего» может стать реальностью.
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26 октября 2020 13:34
Харли Квинн, Король Акул и другие герои на свежих постерах «Отряда самоубийц 2»
Парочка эксклюзивных разворотов Empire.
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26 октября 2020 11:40
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