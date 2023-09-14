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Киноафиша Новости Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2»

Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2»

14 сентября 2023 19:38
Джейсон Момоа и Патрик Уилсон спасают Атлантиду в первом трейлере «Аквамена 2»

Прощальный фильм старой киновселенной DC.

Вслед за коротким тизером, который вышел на днях, Warner Bros. и DC Studios представили первый полноценный трейлер супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Это последний фильм, созданный при прежнем руководстве студии DC. Вскоре эта киновселенная будет полностью перезапущена усилиями Джеймса Ганна и Питера Сафрана.

В начале трейлера Артур Карри в исполнении Джейсона Момоа говорит, что четыре года назад он оказался без работы, превратившись в «бродягу без дома». Однако герою удалось изменить свою жизнь — он женился, завел ребенка, а также стал королем Атлантиды. Это благостное статус-кво оказывается под угрозой, поскольку Черная Манта (Яхья Абдул Матин II) вознамерился убить Аквамена и уничтожить всё, что ему дорого. Могущественный злодей грозится расправиться с семьей супергероя и разрушить Атлантиду. Чтобы остановить антагониста и предотвратить глобальную катастрофу, Аквамен объединяется со своим сводным братом и бывшим врагом Ормом (Патрик Уилсон).

В фильме также сыграли Темуэра Моррисон (Том Карри, отец Аквамена), Николь Кидман (Атланна, мать Аквамена), Эмбер Херд (Мера) и Дольф Лундгрен (король Нерей). Режиссером выступил Джеймс Ван, до этого снявший оригинальный фильм.

В американский прокат «Аквамен и потерянное царство» выйдет 20 декабря.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
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