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Киноафиша Новости Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»

Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»

30 июня 2025 10:34
Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»

Из-за возникших в ходе разработки задержек поползли слухи, что новый фильм будет отменен.

Режиссер Мэтт Ривз, выпустивший в 2022 году «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, опубликовал в одной из соцсетей фото, на котором показал готовый сценарий долгожданного сиквела. В подписи под постом Ривз поблагодарил Маттсона Томлина, который помогал ему работать над текстом предстоящего фильма. Первая страница сценария смазана, но сверху отчетливо виден логотип Темного рыцаря.

«Бэтмен 2» был официально анонсирован еще в апреле 2022 года, то есть спустя месяц после театрального релиза первой части, в итоге собравшей в мировом прокате $772 млн. Однако продолжение удалось запустить в производство далеко не сразу, поэтому дата премьеры несколько раз откладывалась. На данный момент выход фильма запланирован на 1 октября 2027 года.

Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»

Напомним, что Ривз планирует собственную трилогию о Бэтмене. Стоит отметить, что этот проект не имеет отношения к новой киновселенной DC, которой занимаются Джеймс Ганн и Питер Сафран. В недавнем интервью для Entertainment Weekly Ганн поведал, что Ривз получит на сценарий «Бэтмена 2» столько времени, сколько ему потребуется, потому что форсирование работы может негативно сказаться на конечном продукте.

Фото: Legion-Media; Matt Reeves
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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