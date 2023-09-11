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Киноафиша Новости Джейсон Момоа рискует утратить всё в первом тизере «Аквамена и потерянного царства»

Джейсон Момоа рискует утратить всё в первом тизере «Аквамена и потерянного царства»

11 сентября 2023 13:57
Джейсон Момоа рискует утратить всё в первом тизере «Аквамена и потерянного царства»

Трейлер выйдет на этой неделе.

Студия Warner Bros. выпустила тизер-трейлер своего нового супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Титр в начале ролика сообщает, что полноценный трейлер выйдет уже через четыре дня. Что до самого фильма, то его премьера намечена на 20 декабря.

Синопсис картины гласит:

«Не сумев победить Аквамена (Джейсон Момоа) с первой попытки, Черная Манта (Яхья Абдул Матин II) по-прежнему жаждет отомстить за смерть своего отца. Антагонист не остановится ни перед чем, чтобы раз и навсегда сокрушить Аквамена. В этот раз Черная Манта предстает еще более грозным противником, чем когда-либо, заполучив мощь мифического Черного трезубца, который высвобождает древнюю злобную силу. Чтобы остановить злодея, Аквамен обращается за помощью к своему пребывающему в заточении брату Орму (Патрик Уилсон), который в прошлом был королем Атлантиды. Заключив союз, они должны оставить в стороне свои разногласия, чтобы защитить свое королевство, а также спасти семью Аквамена и весь мир от необратимого разрушения».

Режиссером фильма является Джеймс Ван. Сценарий написал Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик. В актерском составе также задействованы Эмбер Херд и Николь Кидман.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
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