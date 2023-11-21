Николас Холт сыграет Лекса Лютора в фильме «Супермен: Наследие»

Как сообщает Deadline со ссылкой на свои источники, Николас Холт был утвержден на роль знаменитого суперзлодея Лекса Лютора в супергеройском блокбастере DC «Супермен: Наследие», над которым в качестве режиссера и сценариста работает Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). В актерском составе предстоящей картины Холт составит компанию Дэвиду Коренсвету и Рэйчел Броснахэн, которые ранее получили роли Кларка Кента/Супермена и Лоис Лейн соответственно.

Напомним, что «Супермен: Наследие» станет первым крупным фильмом в рамках перезапущенной киновселенной DC. Велика вероятность, что после выхода этой картины Холт продолжит играть Лютора в последующих проектах в рамках данной франшизы.

За последние годы Холт сыграл ряд ярких и запоминающихся ролей. На его счету участие в таких картинах, как «Одинокий мужчина» (2009), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015), «Фаворитка» (2018), «Толкин» (2019), «Меню» (2022) и «Ренфилд» (2023). Также он воплотил русского царя Петра III в признанном комедийном сериале «Великая» и мутанта Зверя в серии фильмов «Люди Икс». Также известно, что Холт претендовал на роль Бэтмена в одноименном нуаре Мэтта Ривза, однако эта роль досталась Роберту Паттинсону.

Премьера «Супермена: Наследие» намечена на 11 июля 2025 года.