Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»

Кинокомпания Warner Bros. и студия DC выпустили свежий трейлер супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Ролик начинается с монолога Артура Карри (Джейсон Момоа), в котором он обращается к своему маленькому сыну. Аквамен рассказывает малышу, что значит быть правителем Атлантиды, а также об ответственности, которая сопряжена с этим статусом.

Артуру Карри довелось пережить множество опасных приключений, но на этот раз ему доведется противостоять Черной Манте (Яхья Абдул-Матин II), который поклялся уничтожить Аквамена и все, что ему дорого. Антагонист завладевает Черным трезубцем, чтобы с помощью этого древнего артефакта получить мощь, которая поможет ему сокрушить царя Атлантиды. Чтобы справиться со злодеем, Артур вынужден обратиться за помощью к Орму (Патрик Уилсон). Несмотря на то, что в первом фильме они были непримиримыми врагами, Орм соглашается стать союзником Аквамена. Также в трейлере фигурируют родители Аквамена (Темуэра Моррисон и Николь Кидман).

Режиссером «Аквамена 2» выступает Джеймс Ван, до этого снявший оригинальный фильм 2018 года, который собрал в мировом прокате $1,152 млрд.

В мировой прокат «Аквамен и потерянное царство» выйдет 22 декабря.