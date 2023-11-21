Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Бугимен. Начало легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»

Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»

21 ноября 2023 12:28
Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства»

Супергерой готовится дать отпор Черной Манте.

Кинокомпания Warner Bros. и студия DC выпустили свежий трейлер супергеройского блокбастера «Аквамен и потерянное царство». Ролик начинается с монолога Артура Карри (Джейсон Момоа), в котором он обращается к своему маленькому сыну. Аквамен рассказывает малышу, что значит быть правителем Атлантиды, а также об ответственности, которая сопряжена с этим статусом.

Артуру Карри довелось пережить множество опасных приключений, но на этот раз ему доведется противостоять Черной Манте (Яхья Абдул-Матин II), который поклялся уничтожить Аквамена и все, что ему дорого. Антагонист завладевает Черным трезубцем, чтобы с помощью этого древнего артефакта получить мощь, которая поможет ему сокрушить царя Атлантиды. Чтобы справиться со злодеем, Артур вынужден обратиться за помощью к Орму (Патрик Уилсон). Несмотря на то, что в первом фильме они были непримиримыми врагами, Орм соглашается стать союзником Аквамена. Также в трейлере фигурируют родители Аквамена (Темуэра Моррисон и Николь Кидман).

Режиссером «Аквамена 2» выступает Джеймс Ван, до этого снявший оригинальный фильм 2018 года, который собрал в мировом прокате $1,152 млрд.

В мировой прокат «Аквамен и потерянное царство» выйдет 22 декабря.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства» Джейсон Момоа раскрывается как отец в новом трейлере «Аквамена и потерянного царства» Читать далее 21 ноября 2023
Финальный сезон «Трудных подростков» получил эффектный трейлер и дату премьеры Финальный сезон «Трудных подростков» получил эффектный трейлер и дату премьеры Читать далее 22 ноября 2023
Ковбойские истории: 5 вестернов последних лет, которые стоит посмотреть Ковбойские истории: 5 вестернов последних лет, которые стоит посмотреть Читать далее 21 ноября 2023
Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой» Канал СТС объявил о перезапуске сериала «Не родись красивой» Читать далее 22 ноября 2023
Эмма Стоун собирается дать пинка плачущему младенцу в новом трейлере «Бедных-несчастных» Эмма Стоун собирается дать пинка плачущему младенцу в новом трейлере «Бедных-несчастных» Читать далее 22 ноября 2023
Робкая девушка превращается в доминатрикс в трейлере сериала «Госпожа» Робкая девушка превращается в доминатрикс в трейлере сериала «Госпожа» Читать далее 21 ноября 2023
Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну» Шахтеры вскрывают обитель древнего зла в трейлере атмосферного хоррора «Спуск в бездну» Читать далее 22 ноября 2023
Основано на реальной трагедии: выходит сериал «Сама виновата?» о Маргарите Грачевой Основано на реальной трагедии: выходит сериал «Сама виновата?» о Маргарите Грачевой Читать далее 21 ноября 2023
Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код» Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код» Читать далее 21 ноября 2023
Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики» Новый фильм от создателей «1+1»: вышел трейлер французской комедии «Шопоголики» Читать далее 22 ноября 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше