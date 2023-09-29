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Джеймс Ганн назвал артистов, которые сохранят свои роли в киновселенной DC после перезапуска

29 сентября 2023 16:32
Джеймс Ганн назвал артистов, которые сохранят свои роли в киновселенной DC после перезапуска

Также режиссер «Супермена: Наследие» пояснил, откуда начнется новый канон.

Нынешний творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн вышел на связь с общественностью, чтобы ответить на ряд вопросов, касающихся супергеройской франшизы. В частности, кинематографист назвал имена некоторых актеров, которые точно останутся при своих ролях в его проектах — это Джон Сина (Миротворец), Виола Дэвис (Аманда Уоллер) и Шоло Маридуэнья (Синий Жук). Спустя некоторое время он добавил к этому списку Фредди Строму, сыгравшему в первом сезоне «Миротворца» безумного напарника протагониста Вигиланта.

О дальнейшем участие в киносериале Галь Гадот, Джейсона Момоа и Марго Робби режиссер ничего не сообщил, но насчет возвращения звезды «Барби» к образу Харли Квинн он неоднократно намекал в своих прошлых высказываниях. Что касается других элементов из старой киновселенной, то они не войдут в канон — происходящее на экране будет засчитываться, начиная с выходящего в 2024 году мультсериала сервиса Max «Монстры-коммандос». Ниже создатель «Отряда самоубийц: Миссия навылет» и трилогии «Стражи Галактики» подробно объяснил:

«Ничего не входит в канон до мультсериала «Монстры-коммандос», который дебютирует в 2024 году — это своеобразный аперитив новой кинематографической вселенной DC. Потом будет более глубокое погружение, когда состоится премьера «Супермена: Наследие». Для людей это обычная черта — постоянно хотеть понимать происходящее, но быть слегка сбитым с толку в делах обновленной DCU тоже нормально. Все-таки никто ведь еще ничего не видел. И да, некоторые актеры будут продолжать играть персонажей, которых они уже воплощал в других проектах DC, а определенные сюжетные линии будут соответствовать моментам из прошлых картин, сериалов и анимации. Однако канон начнется только с выходом «Монстров-коммандос» и «Супермена: Наследие».

До начала актерской забастовки Ганн утвердил на главные роли в «Супермене: Наследие» Дэвида Коренсвета (Кларк Кент), Рэйчел Броснахэн (Лоис Лейн), Изабелу Мерсед (Девушка-ястреб), Нэйтана Филлиона (Гай Гарднер), Эди Гатеги (Мистер Потрясающий) и Энтони Кэрригана (Матаморфо). В основной голосовой актерский состав «Монстров-коммандос» вошли Фрэнк Грилло, Дэвид Харбор, Шон Ганн, Зои Чао, Индира Варма, Алан Тьюдик, Мария Бакалова, Стив Эйджи и Виола Дэвис. По плану Ганна, все они в дальнейшем воплотят своих персонажей в игровых проектах франшизы.

Фото: DC / James Atoa / Everett Collection / Getty Images / Rodin Eckenroth / WireImage
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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