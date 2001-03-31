Друг, 2001

История о дружбе и жизни четырёх молодых людей в Пусане. Сын босса мафии Чун-сок, сын врача Дон-су, сын контрабандиста Чун-хо и выросший в зажиточной семье Сан-тхэк - друзья по школе.

В школьные годы Дон-су был правой рукой Чун-сока, босса школьной шайки, а Сан-тхэк считается одним из самых лучших учеников. После окончания школы судьбы четырёх закадычных друзей расходятся. Сан-тхэк и Чун-хо поступают в университет, а Чун-сок и Дон-су вступают в конкурирующие мафиозные группировки. Перед отъездом на учёбу в Америку Сан-тхэк предлагает всем четырём друзьям снова встретиться.