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Chingoo

Друг, 2001

2001 / Корея
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

История о дружбе и жизни четырёх молодых людей в Пусане. Сын босса мафии Чун-сок, сын врача Дон-су, сын контрабандиста Чун-хо и выросший в зажиточной семье Сан-тхэк - друзья по школе.

В школьные годы Дон-су был правой рукой Чун-сока, босса школьной шайки, а Сан-тхэк считается одним из самых лучших учеников. После окончания школы судьбы четырёх закадычных друзей расходятся. Сан-тхэк и Чун-хо поступают в университет, а Чун-сок и Дон-су вступают в конкурирующие мафиозные группировки. Перед отъездом на учёбу в Америку Сан-тхэк предлагает всем четырём друзьям снова встретиться.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 марта 2001
Режиссер
Квак Кён-тхэк
В ролях
Чан Дон-Кан
Ки Джу-бон
Со Тхэ-хва
Чон Ун-тхэк
Ким Бо-гён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друг 2 постера
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