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Анастасия Пальчикова
Анастасия Пальчикова
Anastasiya Palchikova
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Анастасия Пальчикова
Anastasiya Palchikova
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Дата рождения
27 мая 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актриса
Биография Анастасия Пальчикова
Родилась 27 мая 1982 года.
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Фильмография Анастасия Пальчикова
Маша
драма
2020, Россия
5.0
9 часов без сна
короткометражный
2008, Россия
0.0
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Анна Чиповская и ее детство в трейлере исповедальной драмы «Маша»
Режиссерский дебют Анастасии Пальчиковой выйдет на экраны 1 апреля.
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19 февраля 2021 12:32
О чукотском мальчике и якутской знахарке: объявлены победители «Кинотавра» 2020
Главный приз фестиваля получил фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова.
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21 сентября 2020 12:57
Не только Кончаловский: объявлена программа «Кинотавра» 2020
В составе жюри – актриса Ирина Горбачева и режиссер «Аритмии» Борис Хлебников.
Написать
6 августа 2020 10:11
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