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Кладбище домашних животных Кладбище домашних животных
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Pet Sematary

Кладбище домашних животных, 1989

1989 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Экранизация известного одноименного романа Стивена Кинга расскажет историю семейства Кридов, которое переезжает в небольшой городок, в дом, расположенный прямо на краю опасного скоростного шоссе. Рядом существует и необычное кладбище, где местные жители хоронят домашних животных, погибших под колесами проносящихся по шоссе машин. Но не только этим славится новое место обитания Кридов: оказывается, что поблизости расположено еще одно древнее место захоронения, способное, согласно легенде, воскрешать умерших.

  • “Кладбище домашних животных” – первая картина, к которой Стивен Кинг самостоятельно написал сценарий по своему же произведению. Кроме того, именно по настоянию Кинга съемки прошли в его родном штате Мэн: писатель согласился продать права на экранизацию исключительно при этом условии. Сам Кинг появился в кадре в эпизодической роли священника на похоронах.
  • Являясь горячим поклонником группы Ramones, Стивен Кинг попросил коллектив написать новую песню специально для экранизации романа. Музыканты согласились, и их композицию Pet Sematary можно услышать на финальных титрах.
  • Изначально планировалось, что роль Луиса Крида исполнит Брюс Кэмпбелл.
  • Специально для роли Джадда Крэндалла Фред Гуинн перекрасил волосы в белый цвет.

Доктор Луис Крид переезжает в маленький городок, где его семью ждет большой дом, а самого Луиса — скромная должность лечащего врача местного колледжа. Новая, просторная обитель четы Кридов расположена на краю густого, величественного леса. А в самом лесу — маленькое и мрачное кладбище, где местные жители хоронят своих домашних животных. Несчастье приходит и в дом Кридов: кот Черч, домашний любимец, по нелепой случайности попадает под колеса грузовика. Гибель Черча повергает семью доктора в шок, и Луис решается на отчаянный шаг. Он хоронит кота на древнем, заброшенном индейском кладбище, обладающем, по легенде, таинственной воскрешающей силой. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам…

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 21 апреля 1989
Премьера в мире 21 апреля 1989
Возраст 18+
Режиссер
Мэри Ламберт
В ролях
Дэйл Мидкифф
Фред Гуинн
Брэд Гринквист
Майкл Ломбард
Дениз Кросби
Все актеры и съемочная группа
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