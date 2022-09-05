Кладбище домашних животных, 1989

Доктор Луис Крид переезжает в маленький городок, где его семью ждет большой дом, а самого Луиса — скромная должность лечащего врача местного колледжа. Новая, просторная обитель четы Кридов расположена на краю густого, величественного леса. А в самом лесу — маленькое и мрачное кладбище, где местные жители хоронят своих домашних животных. Несчастье приходит и в дом Кридов: кот Черч, домашний любимец, по нелепой случайности попадает под колеса грузовика. Гибель Черча повергает семью доктора в шок, и Луис решается на отчаянный шаг. Он хоронит кота на древнем, заброшенном индейском кладбище, обладающем, по легенде, таинственной воскрешающей силой. И однажды ночью погибший кот возвращается к хозяевам…