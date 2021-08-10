Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Анджей Жулавски
Анджей Жулавски
Andrzej Zulawski
О персоне
Фильмография
Новости
Анджей Жулавски
Andrzej Zulawski
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
22 ноября 1940
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
17 февраля 2016
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Анджея Жулавски
Режиссер, сценарист, актер. Родился 22 ноября 1940 года. Львов, СССР (Львов, Украина).
Развернуть
Фильмография Анджея Жулавски
Космос
драма
2015, Франция / Португалия
5.0
Верность
драма
2000, Франция / Португалия
5.0
Жулавский о Жулавском
биография
2000, Польша / Франция
6.0
Прощальное послание
драма, мелодрама, мюзикл
1991, Франция / Германия
6.0
Мои ночи прекраснее ваших дней
драма, мелодрама
1989, Франция
6.0
На серебряной планете
фантастика, фэнтези, приключения
1987, Польша
7.0
Ветреная любовь
мелодрама, драма
1985, Франция
6.0
Одержимая
ужасы, драма
1981, Франция / ФРГ
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
«Одержимая» Анджея Жулавского выйдет в разрешении 4K — доступен трейлер отреставрированной версии
Культовому психологическому триллеру в этом году исполнилось 40 лет.
Написать
10 августа 2021 15:41
Все новости
Related video
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне