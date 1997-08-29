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Excess Baggage

Лишний багаж, 1997

1997 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Эмили, дочь миллионера, провернула множество опасных трюков, пытаясь привлечь внимание отца — и все безуспешно. Единственное, что ей остается сделать — похитить себя и потребовать выкуп. Изменить голос, она звонит отцу, ставит перед ним условия и говорит, где он может найти свою дочь. Немного клейкой ленты вокруг запястий, и дело сделано. Осталось только запереть себя в багажнике собственного БМВ — того самого БМВ, которого наметил своей следующей целью профессиональный угонщик Винсент Роше. И вот тут он понимает, что украл немного больше, чем собирался…

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 1997
Премьера в России 29 августа 1997
Премьера в мире 29 августа 1997
Возраст 18+
Режиссер
Марко Брамбилла
В ролях
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Николас Туртурро
Николас Туртурро
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Лишний багаж 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е 30 лет назад они стали секс-символами для целого поколения.
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17 августа 2022 15:59
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