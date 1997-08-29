Лишний багаж, 1997

Эмили, дочь миллионера, провернула множество опасных трюков, пытаясь привлечь внимание отца — и все безуспешно. Единственное, что ей остается сделать — похитить себя и потребовать выкуп. Изменить голос, она звонит отцу, ставит перед ним условия и говорит, где он может найти свою дочь. Немного клейкой ленты вокруг запястий, и дело сделано. Осталось только запереть себя в багажнике собственного БМВ — того самого БМВ, которого наметил своей следующей целью профессиональный угонщик Винсент Роше. И вот тут он понимает, что украл немного больше, чем собирался…