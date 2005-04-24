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Хулиганы
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Hooligans

Хулиганы, 2005

2005
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Студент факультета журналистики Мэтт Бакнер (Элайджа Вуд) отчислен из Гарвардского Университета за преступление, которое он не совершал. Светлое будущее и многообещающая карьера летят в тартарары, и наш герой отправляется в Лондон, искать утешения у сестры Шэннон (Клер Форлани) и её мужа Стива (Марк Уоррен).

Стив представляет Мэтта своему младшему брату Питу (Чарли Ханнэм). Их дружба дарует Мэтту пропуск в интригующий, тайный мир клуба футбольных фанатов.

Пит Данэм и его сплоченная группа друзей вместе составляют «Элиту Зеленой Улицы» - группу самых приближенных болельщиков клуба «Уэстхэм Юнайтед» и одну из самых крутых лондонских  группировок. Пит объясняет, что «Устхэм» уже давно играет в футбол средне, но дело не в этом; главное -  это репутация группировки, которая поддерживается регулярными избиениями участников конкурирующих группировок и совершением наглых поступков, о которых могут прослышать банды соперников.

Мэтт не только увлечен футболом, но и восхищается братством и сплоченностью членов «Элиты Зеленой Улицы». Он и не догадывается, к каким трагическим последствиям может привести столь привлекательное на первый взгляд братство футбольных фанатиков.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 24 апреля 2005
Режиссер
Лекси Александр
В ролях
Элайджа Вуд
Элайджа Вуд
Чарли Ханнэм
Чарли Ханнэм
Марк Уоррен
Лео Грегори
Рейф Сполл
Рейф Сполл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хулиганы 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Чижик 12 июля 2019, 08:33
«Доверие. Ты всегда говорил, что я слишком доверяю людям…»

С первой минуты просмотра меня терзало чувство, что это самый обыкновенный фильм… Читать дальше…
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26 января 2022 12:30
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