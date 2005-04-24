Хулиганы, 2005

Студент факультета журналистики Мэтт Бакнер (Элайджа Вуд) отчислен из Гарвардского Университета за преступление, которое он не совершал. Светлое будущее и многообещающая карьера летят в тартарары, и наш герой отправляется в Лондон, искать утешения у сестры Шэннон (Клер Форлани) и её мужа Стива (Марк Уоррен).

Стив представляет Мэтта своему младшему брату Питу (Чарли Ханнэм). Их дружба дарует Мэтту пропуск в интригующий, тайный мир клуба футбольных фанатов.

Пит Данэм и его сплоченная группа друзей вместе составляют «Элиту Зеленой Улицы» - группу самых приближенных болельщиков клуба «Уэстхэм Юнайтед» и одну из самых крутых лондонских группировок. Пит объясняет, что «Устхэм» уже давно играет в футбол средне, но дело не в этом; главное - это репутация группировки, которая поддерживается регулярными избиениями участников конкурирующих группировок и совершением наглых поступков, о которых могут прослышать банды соперников.

Мэтт не только увлечен футболом, но и восхищается братством и сплоченностью членов «Элиты Зеленой Улицы». Он и не догадывается, к каким трагическим последствиям может привести столь привлекательное на первый взгляд братство футбольных фанатиков.