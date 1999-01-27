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Blast from the Past

Взрыв из прошлого, 1999

1999 / США
7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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В 1962 году эксцентричный ученый, опасаясь ядерной войны между США и Советским Союзом, как и другие люди того времени, построил бомбоубежище в своем подвале. Во время кубинского кризиса, когда ситуация накалилась, он взял свою беременную жену и закрылся в убежище. По случайности сработали замки, и семья оказалась заперта в подвале в течение 35 лет. Жена родила мальчика, которого они назвали Адамом. Итак, Адам растет в полной изоляции, его учат и знакомят со всей культурой до 1962 года. Когда замки открываются, потрясенный Адам впервые выходит во внешний мир…

  • Ближе к концу фильма, в сцене, где Ева и Трой идут в книжный магазин для взрослых, чтобы сохранить детский рейтинг фильма PG-13, создателям пришлось замылить все порнографические изображения на обложках видеокассет.
  • Вернувшись домой из Club 40's, Трой берет книгу из своего офиса. Эта книга – «Война все время» Чарльза Буковски. Этот сборник стихов рассказывает о том, как человек становится счастливым, влюбляясь, и о том, как он примиряет свое прошлое и будущее.
  • В соответствии с темой того, что конец 90-х стал «новым миром» для семьи Уэбберов, главных героев зовут Адам и Ева. У других персонажей также есть мифические имена, такие как Елена и Трой, что отсылает к поэме Гомера.

Адам Уэббер родился нормальным ребенком, но, по глупому недоразумению, провел 35 лет в бомбоубежище вместе со своими родителями. Наивный и искренний, он впервые оказывается среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х! И кто знает — может, он еще успеет наверстать упущенное?!

7.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 27 января 1999
Премьера в мире 27 января 1999
Возраст 12+
Режиссер
Хью Уилсон
В ролях
Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Алисия Сильверстоун
Алисия Сильверстоун
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Взрыв из прошлого 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Годы не пощадили: как сейчас выглядят 9 героинь мелодрам, от которых все фанатели в 90-е 30 лет назад они стали секс-символами для целого поколения.
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17 августа 2022 15:59
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