Взрыв из прошлого, 1999

В 1962 году эксцентричный ученый, опасаясь ядерной войны между США и Советским Союзом, как и другие люди того времени, построил бомбоубежище в своем подвале. Во время кубинского кризиса, когда ситуация накалилась, он взял свою беременную жену и закрылся в убежище. По случайности сработали замки, и семья оказалась заперта в подвале в течение 35 лет. Жена родила мальчика, которого они назвали Адамом. Итак, Адам растет в полной изоляции, его учат и знакомят со всей культурой до 1962 года. Когда замки открываются, потрясенный Адам впервые выходит во внешний мир…
Адам Уэббер родился нормальным ребенком, но, по глупому недоразумению, провел 35 лет в бомбоубежище вместе со своими родителями. Наивный и искренний, он впервые оказывается среди людей в бушующем Лос-Анджелесе 90-х! И кто знает — может, он еще успеет наверстать упущенное?!