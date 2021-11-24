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Клэр Форлани
Клэр Форлани
Claire Forlani
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Клэр Форлани
Claire Forlani
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Дата рождения
17 декабря 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Туикнем, Англия, Великобритания
Рост
166 см
Биография Клэр Форлани
Родилась 17 декабря 1971 года. Туикнем, Англия, Великобритания.
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Фильмография Клэр Форлани
В метре друг от друга
мелодрама, драма
2019, США
8.0
Измени или умри
триллер
2019, Италия
5.0
Ценный груз
боевик
2016, Канада
4.0
День, когда земля замерзла (мини-сериал)
боевик
2011, Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Любовь и кухня
мелодрама
2011, Великобритания
5.0
Воспоминания неудачника
драма
2008, Великобритания
7.0
Исчезновение
триллер
2008, США
4.0
Хэллэм Фоу
драма, мелодрама
2007, Великобритания
7.0
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