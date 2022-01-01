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Ивана Бакеро
Ивана Бакеро
Ivana Baquero
О персоне
Фильмография
Ивана Бакеро
Ivana Baquero
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Дата рождения
11 июня 1994
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Барселона, Испания
Рост
160 см
Биография Иваны Бакеро
Родилась 11 июня 1994 года. Барселона, Испания.
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Фильмография Иваны Бакеро
Обратная связь
триллер, криминал
2019, Испания / США
5.0
Проклятая
ужасы, триллер
2009, США
6.0
Лабиринт Фавна
драма, сказка, ужасы, триллер
2006, Мексика / Испания / США
7.0
Ромасанта: Охота на оборотня
ужасы, боевик
2004, Испания
6.0
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