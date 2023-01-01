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Лабиринт Фавна Лабиринт Фавна
Киноафиша Фильмы Лабиринт Фавна Лабиринт Фавна, 2006: актеры и роли
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El Лабиринт Фавна 2006 / Мексика / Испания / США
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Лабиринт Фавна, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гильермо дель Торо Гильермо дель Торо Guillermo del Toro
В ролях
Ивана Бакеро Ивана Бакеро Ivana Baquero Даг Джонс Даг Джонс Doug Jones Ариадна Гиль Марибель Верду Марибель Верду Maribel Verdú Алекс Ангуло Álex Angulo Роджер Касамайор Федерико Луппи Federico Luppi Серхи Лопес Серхи Лопес Sergi López
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